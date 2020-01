Markus ja Hanne myivät koko omaisuutensa viimeistä sohvaa myöten ja muuttivat Thaimaahan – perillä iski paniikki

Epäilijöitä riitti, mutta Markus ja Hanne päättivät repäistä. He myivät koko omaisuutensa ja aloittivat kaiken alusta Thaimaassa.

Mitäpä jos myisi koko irtaimistonsa ja lähtisi maailmalle, vailla tarkkaa tietoa huomisesta? Helsingissä asuneet Markus Linna, 31, ja Hanne Korhonen, 32, päättivät toteuttaa monen päässä pyörineen unelman.

Suomen kylmä ja pessimistinen ilmapiiri uuvutti. Tuntui siltä, että elämä oli pelkkää rullaportaissa ylös ja alas juoksemista päivästä toiseen.

– Kaikkialla tuntui olevan sama kireä ja negatiivinen meininki. Halusimme vähän vaihtelua, pariskunta kertoo Ilta-Sanomille.

Sekä Markus että Hanne olivat tehneet pitkään töitä pääosin kassatyön ja asiakaspalvelun parissa. Mieleen tuli, voisiko töitä tehdä jossakin muualla, kenties ulkomailla?

Markus ja Hanne muuttivat Thaimaahan. Maa ei ollut Markukselle ja Hannelle entuudestaan tuttu.

Naputtelu työnvälitystoimiston hakukoneeseen paljasti, että töitä olisi tarjolla, ja vieläpä suomen kielellä, ainakin Thaimaassa.

– Maa valikoitui siis ihan ex tempore. Aasia oli kyllä meille tuttu, mutta Thaimaassa emme ennen olleet käyneetkään, pariskunta kertoo.

Tavaroiden myynti oli haastavaa

Suomalaisfirma tarjosi kummallekin töitä puhelinmyynnin parissa, mutta vielä oli mietittävä, mistä saada rahat lentolippuun ja ensimmäisten kuukausien rahanmenoon uudessa maassa.

Tuttavapiirissä riitti epäilijöitä, mutta pariskunta piti päänsä.

– Päätimme laittaa koko omaisuutemme myyntiin. Asuimme vuokralla, mutta muuten myimme aivan kaiken, sohvaa myöten, Hanne sanoo.

Urakka osoittautui lopulta vaativammaksi kuin pariskunta ensi alkuun ajatteli.

Erilaiset nettikirpputorit ja Facebookin ryhmät tulivat liiankin tutuiksi. Tavaroiden myyminen yksi kerrallaan vei aikaa, mutta hankalimmiksi osoittautuivat ihmiset.

– Oli turhanpäiväisiä kyselijöitä ja ihmisiä, jotka varasivat tavaran, mutta eivät koskaan ilmestyneet paikalle. Osa tavaroista, kuten jotkut vaatteet, piti lopulta heittää pois, Markus kertoo.

Tavoite kuitenkin täyttyi: uuden elämän aloittaminen uudessa maassa oli mahdollista. Rahaa pariskunta sai kokoon 5 000 euroa.

Paikan päällä iski paniikki

Vaikka selusta oli turvattu, paniikki iski liki oitis, kun lentokone laskeutui Thaimaahan.

– Jouduimme heti alussa hoitamaan ison määrän asioita aina asunnosta työlupaan ja puhelinliittymiin. Kaikki meni hirveällä vauhdilla. Monesti tuli ajateltua ennen nukkumaanmenoa, että oliko tämä sittenkään fiksu ajatus, Markus muistelee.

Markuksen ja Hannen uusi koti sijaitsee Samuilla, joka tunnetaan lomasaarena.

Negatiiviset ajatukset hävisivät kuitenkin pikkuhiljaa, kun arki alkoi rullata.

Ja mikä parasta, se kiire, josta pariskunta halusi Suomessa eroon, oli lopulta tiessään.

– Asiat rullaavat omalla painollaan, eivätkä ihmiset stressaa aikatauluista tai esimerkiksi työpäivän tapahtumista. Paikallisetkin saattavat pitää rentoja taukoja keskellä työpäivää, ja ottaa vaikkapa nokoset huonekalukaupan sohvalla. Rento meininki tarttuu.

Elämiseen 600 euroa kuukaudessa

Markuksen ja Hannen uusi elämä Thaimaassa on paitsi kiireetöntä, myös edullista.

Palkkaa puhelintyöstä saa tuhat euroa kuukaudessa, mutta elämiseen menee kahdelta hengeltä vain 600 euroa kuukaudessa.

– Sillä maksaa omakotitalon vuokran ja skootterin. Tähän tulevat päälle vielä ruoat, Hanne sanoo.

Samui ei ole edullisen paikan maineessa, mutta säästeliäästi elämällä kaksi henkilöä pärjää saarella noin 600 eurolla kuukaudessa.

Edullisesti eläminen Thaimaassa vaatii kuitenkin itsekuria, sillä monille tulee yllätyksenä, kuinka kallista hymyjen maassa voi olla.

– Turistibudjetilla muutaman viikon asuminen on täysin eri asia kuin koko elämän siirtäminen toiseen maahan, Markus huomauttaa.

Pariskunta kehottaakin kaikkia vastaavasta elämänmuutoksesta haaveilevia miettimään, miten jatkaa elämistä, jos säästöjä ei enää ole Suomeen palattua. Kassavirta kannattaa pitää siis mielessä myös paratiisissa.

– Thaimaassa asuminen ei ole pelkkää bilettämistä ja aurinkorannoilla makaamista.

Home ja viisumimatkat kiusaavat

Samuin saari on jo näyttänyt Markukselle ja Hannelle arkiset kasvonsa. Se, mikä muille näyttäytyy paratiisina, on heille tavanomaista. Ja arki tuo mukanaan myös arkiset harmit.

– Varsinkin sadekautena kaikki huonekalut ja vaatteet keräävät ympärilleen vaalean homekerroksen, ja kaikkialla on kosteaa ja tunkkaista. Tavarat myös kestävät huonommin kuin Suomessa, olivat ne kalliita tai eivät.

Thaimaahan muuttaminen ei ole Markukselle ja Hannelle lomailua. Arki on arkea ulkomaillakin. Thaimaassa harmia aiheuttaa muun muassa sadekausi ja jatkuva kosteus.

Arkea rasittavat myös viisumireissut. Kolmen kuukauden välein pariskunnan tulee käydä ulkomailla viisuminhakumatkalla.

– Oletuksena on, että maassa saa oleskella vain kolme kuukautta kerrallaan, vaikka olisikin työpaikka ja työlupa.

Muutto edessä?

Ulkomaille muutto ei ole Markukselle ja Hannelle haasteista huolimatta mikään välipysäkki. Tarkoitus on jatkaa elämää kaukana Suomesta, oli maa sitten Thaimaa tai jokin muu.

Pariskunnan mielessä on jo käynyt, jospa matka jatkuisi lomasaarelta johonkin muualle, kenties Bangkokiin tai muuhun isompaan kaupunkiin. Sillä vaikka Samui on antanut hektisyyttä inhonneille suomalaisille rauhan, on se tuonut vastapainoksi vähän liikaakin vapaa-aikaa. Kunnon harrastusmahdollisuuksia on siis ikävä, eikä niitä ole pikkupaikassa riittävästi.

Pariskunta sai kokoon 5 000 euroa. Summalla pääsi uuden elämän alkuun Thaimaassa.

Tällä hetkellä vapaa-aika täyttyy valokuvauksesta ja kirjoittamisesta. Irtioton tehnyt pariskunta kertoo elämänmuutoksestaan blogissa Hop into my boots.

Ilta-Sanomien lukijoita Markus ja Hanne haluavat kannustaa irtiottoon, jos se on mielessä käynyt.

– Epäileviä ja katkeria kommentoijia löytyy aina, mutta he eivät saa päättää, mitä teet elämälläsi. Välillä pitää repäistä ja irtautua pois omalta mukavuusalueelta, vaikka se kuinka pelottaisi. Yleensä se kuitenkin kannattaa. Vaikka asiat menisivätkin pieleen, voi ainakin sanoa kokeilleensa ja kokeneensa jotakin uutta ja erilaista.

Oletko sinä muuttanut ulkomaille – tai jo ulkomailta takaisin Suomeen? Lähetä tarinasi: maarit.rasi@iltasanomat.fi.