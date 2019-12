Joulun hutilahjat rysähtivät jo joukolla myyntiin – nämä näkyvät piikkinä nettikirppareilla

Epämieluisista joululahjoista yritetään nyt päästä eroon nettikirpputoreilla. Useimmiten hutilahja on vaate tai omaan makuun epäsopiva sisustusesine.

Joulu on antamisen ja saamisen juhlaa.

Joskus lahja on kuitenkin epämieluinen, eikä lahjansaajalla ole esineelle mitään käyttöä. Silloin lahja saatetaan laittaa eteenpäin myyntiin nettikirpputorille.

Epäsopivat lahjat tunnetaan hyvin esimerkiksi panttilainaamoissa, joissa ilmiö ”näkyy joka ikinen joulu”.

– Äidit ostavat tyttärilleen koruja, joista itse pitävät ja sitä rataa, kommentoi Suomen Panttilainan Vantaan Myyrmäen konttorinjohtaja Santtu Saukko aiemmin Ilta-Sanomille.

Myös nettikirpputori Huudon kehityspäällikkö Juho Laatikainen on huomannut, että joulun jälkeen myyntiin tulee tuotteita, jotka ilmeisesti kuuluvat niin sanottujen hutilahjojen joukkoon. Hutilahjoihin kuuluvat erityisesti vaatteet ja sisustustuotteet, Laatikainen tietää. Vuosi sitten tilastoissa pomppasi esille esimerkiksi kaikille suomalaisille tuttu Mariskooli, joka kuului joulun jälkeen sekä myydyimpien että etsityimpien esineiden joukkoon.

Joulun jälkeen myyntiin tulee myös paljon koruja, kelloja, astioita ja keräilyesineitä, Laatikainen huomauttaa.

Kaikilla on oma makunsa. Ei siis yllätä, että hutilahjoihin kuuluvat monesti erityisesti vaatteet ja sisustustuotteet.

Hutilahjat ovat siis tyypillisesti esineitä, joissa henkilökohtaisilla mieltymyksillä on suuri merkitys.

Torin markkinointi- ja viestintävastaava Laura Kuuselan mukaan joulun jälkeen myydään myös paljon sellaisia tuotteita, joista on saatu jouluna lahjaksi uusi malli.

Esimerkiksi elektroniikkaa, pelikonsoleita, televisioita sekä audio- ja musiikkilaitteita päivitetään juuri jouluna, ja vanhat mallit laitetaan eteenpäin.

Ilmoitusten määrä tuplaantuu normaalipäiviin nähden myös talviurheiluvälineiden, kuten luistinten, laskettelu- ja lumilautailuvälineiden sekä hiihtovälineiden osalta, Kuusela kertoo.

– Näissäkin uskon, että on saatu uusia joululahjaksi, ja vanhat laitetaan kiertoon.

Joulun jälkeen nettikirpputoreilta etsitään myös omia suosikkeja. Play Station 4 ja iPhonet kuuluvat haetuimpiin, Torin Kuusela kertoo.

Joulun jälkeinen aika onkin hyvä hetki saada kaupaksi paitsi joulun hutilahja, myös esine, jolle ei ole enää itselle käyttöä. Tällä hetkellä etsitään erityisesti talviurheiluvälineitä sekä elektroniikkaa.

– Elektroniikasta lahjaksi on jäänyt saamatta iPhone ja Play Station 4, sillä niitä haetaan eniten, Kuusela vinkkaa.

Joululahja ostetaan yhä useammin käytettynä

Lahja, joka ei miellytä lahjansaajaa, ei tietenkään ole hyvä ilmiö lahjansaajan tai ympäristön kannalta.

Nettikirpputoreilla on huomattu, että lisääntynyt ympäristötietoisuus on lisännyt käytettynä ostettujen lahjojen määrää.

– Uuden kuluttaminen on väistymässä. Kun aiemmin joulukuu on keskittynyt uuden tavaran kauppaan ja vertaiskauppa on ollut hiljaista aina joulupäivään asti, tänä vuonna ilmoitusten määrät ja kauppojen määrät lähtivät noususuuntaan, sanoo Kuusela.

Brändit kiinnostavat suomalaisia, Torin Kuusela kertoo. Huudon Laatikaisen mukaan myös muualta vaikeasti hankittava tuote voi olla hyvä nettikirpputorilta hankittava lahja.

Mutta mitä lahjanantaja voisi tehdä, ettei ensi jouluna kuuluisi itse hutilahjan antajiin?

Torin Kuusela pitää varmana valintana bränditavaraa, sillä ne kiinnostavat suomalaisia.

Huudon Laatikaisen mukaan hyvä nettikirpputorilta ostettava lahja voi olla myös sellainen, jota on muualta vaikea saada.

– Joululahjaksi voidaankin etsiä vaikka sellaista astiastoa, joka on jo poistunut tuotannosta, eikä sitä ole enää kaupoista saatavilla.

Saitko sinä epämieluisan lahjan tänä jouluna? Kommentoi alle.