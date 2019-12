Pienistä tiloista kaikki irti – Hannun pikkueteisen kenkähylly on epätavallinen mutta toimiva

Hannu oivalsi, miten hän saisi kengille säilytystilaa niin, ettei tuulikaapista tulisi turhan ahdas paikka.

Aiemmin tässä kuussa kerroimme Sakarista, joka kyllästyi rivitalonsa ahtaaseen tuulikaappiin.

Hän päätyi repimään lopulta koko kaapin pois kolostaan.

– Maalasin taustaseinät, asensin hyllyn ja vaatetangon tyhjään tilaan. Ovet korvasin taitto-ovella, hän kertoo.

Pienen remontin myötä Sakarin kotona ei enää tarvitsekaan murehtia kulkuesteestä.

Ovet hän tilasi kodinkalustefirmalta.

– En muista tarkkaan ovien hintaa, mutta ilahduin niiden edullisuudesta, sillä ne olivat muistaakseni reilusti alle 150 euroa, mies arvioi tällöin.

Koko remonttiin, johon kuului suunnittelua, purkamista, tavaran hankkimista, tilaamista ja asentamista, kului Sakarin mukaan vähän toista viikkoa.

Kenkähylly yllättävässä paikassa

Myös kangasalainen Hannu Kivinen kertoo Ilta-Sanomille keksinnöstään, joka ratkaisi kenkien säilytysongelmat luovalla tavalla.

– Niin kuin hyvin tiedämme, ilmastomme tuottaa hieman hankaluuksia kenkien valinnassa. Sade, helle, takatalvi, monenlaiset sääilmiöt voivat yllättää, hän toteaa.

Kivisen tuulikaapissa onkin kenkiä moneen lähtöön, mutta aina osa niistä oli niin sanotusti jaloissa, kun ohi kulki.

– Sain siitä ajatuksen, että miksi kenkien pitäisi olla lattialla, kun ne voisivat olla myös ylhäällä.

Oikeassa reunassa on sähkökaappi, ja sen ovi pitää saada auki. Siksi hylly näyttää ikään kuin loppuvan kesken.

Tuumasta toimeen

Niinpä Kivinen tarttui tuumasta toimeen.

– Aluksi mittasin katon ja oven yläosan välisen tilan. Koska tuulikaapin valaisin oli keskellä kattoa, päätin rakentaa kenkähyllyt ovilistojen päälle.

Hannun käyttämien tarvikkeiden lista oli simppeli: liimapuulevyä, reikälattarautaa, kulmarautaa, jokunen ruuvi sekä maalia.

– Löin muutaman lisänaulan oven yläpuolisiin karmilistoihin. Sitten sahasin liimapuulevystä erilliset levyt.

Ensimmäinen hylly tuli kahden oven väliin suoraan ovilistojen päälle, seuraava oven päälle.

Kenkähyllyä sisältäpäin.

– Ruuvasin siihen toiseen päätyyn yläpuolelle lattarautahyllyn, joka kannattelee hyllyä, kun sen asentaa paikalleen. Sitten ruuvasin sen yläpuolelta ensimmäiseen hyllyyn kiinni.

Saman hän teki myös toisen oven päälle tulevalle hyllylle. Pieni kulmarauta varmisti, että sen vapaa pää pysyy seinässä kiinni.

– Viimeisen hyllyn laitoin sähkökaapin viereen mittaamalla kahden kulmaraudan korkeuden ja ruuvaamalla ne seinään kiinni.

Tämän jälkeen hän ruuvasi lattaraudan hyllyn yläpuolelle, jotta hyllyn pystyi asentamaan paikalleen ja laittamaan kulmaraudoista kiinni. Viimeiseksi Hannu vielä ruuvasi lattaraudoista hyllyt toisiinsa kiinni.

– Ja aivan lopuksi oli tietysti luvassa maalaus.

Aurinkolasejakin voi säilyttää luovasti.

Säilytä kenkälaatikot

Aikaa rakentamiseen kului Hannun arvion mukaan noin tunti ja siihen päälle maalien kuivuminen.

Entä kuinka helppoa kengät on napata käyttöön katonrajasta? Kiviselle itselleen se on ainakin varsin vaivatonta, sillä hän on 191 senttimetriä pitkä.

– Eteisessä voisi joka tapauksessa olla pieni jakkara, josta lyhyempikin yltää.

Hannu säilyttää myös kenkälaatikot, sillä niitä mahtuu kaksi laatikkoa päällekkäin, eikä pölyä kerry.