Ethän pidä näitä kodin laitteita jatkuvasti kiinni pistorasiassa?

Kannattaako sähkölaitteita pitää jatkuvasti kiinni pistorasiassa? Tukesin ylitarkastajat kertovat.

Nykypäivänä monissa kodeissa on kymmeniä sähkölaitteita, jotka ovat päivästä toiseen päällä ja kytkettyinä verkkoon.

Kannattaako näin kuitenkaan toimia? Kysyimme asiasta Tukesin sähkötuotteiden johtavalta asiantuntijalta Mika Toivoselta sekä ylitarkastaja Sami Karisolalta.

Ikuisuuskysymys: kännykän laturi

Sekä Toivonen että Karisola nostavat esille puhelimen laturin, jonka pitämisestä pistorasiassa on väännetty iät ja ajat. Suurempaa vaaraa siitä ei pitäisi kuitenkaan olla.

– Itse otan joka tapauksessa laturin aina pois seinästä, kun se ei ole käytössä, Karisola mainitsee.

Jos kuitenkin tehdään katsaus kotien laitteistoon, on selvää, että niin televisiot, digiboksit, cd-soittimet kuin myös pesukoneet ja kuivausrummut ovat jatkuvasti kiinni verkossa.

– Esimerkiksi televisiot on suunniteltu niin, että ne ovat koko ajan valmiustilassa sähköverkossa, Toivonen painottaa.

Ylitarkastajat korostavatkin tarkistamaan aina kunkin laitteen käyttöohjeet ja sen, mitä niissä sanotaan pistorasiassa pitämisestä.

Älä pidä näitä virrassa koko ajan!

Yleisesti ottaen Toivonen neuvoo irrottamaan keittiön sähkölaitteet pistorasiasta, kun niitä ei käytetä.

– Tehosekoittimet ja blenderit ovat näitä tyypillisimpiä, joita ei mielestäni kannata jättää päälle. Yhtä lailla leivänpaahdin, kahvinkeitin ja muut keittiön tasolla olevat pienkoneet on hyväkin ottaa pois verkosta.

Toivonen sanoo, että jotkut saattavat pitää esimerkiksi hiustenkuivaajaa jatkuvasti verkkoon kytkettynä.

– Itse en näin tekisi, vaikka laitteessa toki on se on off -kytkin. Sitä ei silti ole fiksua jättää lojumaan: kuivaaja voi pahimmillaan tippua kaapin päältä ja käynnistyä.

Lepotila voi kuluttaa huomattavan paljon

Useille sähkölaitteille on Toivosen mukaan säädetty nykyisin tarkka lepovirtakulutus, eli tietty määrä sähköä, jota laite saa kuluttaa valmiustilassa ollessaan.

– Muun muassa mikroaaltouunissa on kello ja monissa kotitalouslaitteissa muitakin toimintoja, jotka kuluttavat sähköä koko ajan. Siinä saattaa tulla useita kymmeniä watteja hetkessä monissa talouksissa, vaikkei mitään laite olisikaan päällä.

Ylitarkastaja ohjeistaakin huomioimaan myös tämän, kun kotien sähkönkulutusta ja sen suuruutta pohditaan.

Tämäkin on osaltaan yksi syy siihen, miksi sähkölaitteiden ottaminen pois virrasta on välillä paikallaan, hän sanoo.

Tarkkaile pistorasian kuntoa

Jatkuva pistorasiaan laittaminen ja irrottaminen ei tee itse laitteelle eikä pistotulpalle hallaa. Sen sijaan pistorasia voi olla kovilla.

– Mitä enemmän veivataan, sitä todennäköisemmin kontaktit pistokkeessa huononevat, Toivonen summaa.

Kun jotain pistorasiaa käytetään useita kertoja päivässä vaikkapa leivänpaahtimen käytössä, rasian kuntoa onkin syytä tarkkailla.

– Jos se rupeaa lämpenemään tai mustumaan, kannattaa rasia vaihtaa uuteen. Myös maadoitusliuskat voivat mennä pilalle, jos huonosti käy.

Myös aiemmin olemme kertoneet, että yleisin ja vaarallisin virhe pistorasioiden kanssa on se, että niiden annetaan ajan myötä kulua liikaa.

– Tällöin liitos pistotulpan ja -rasian välillä löystyy ja voi lähteä kipinöimään, ylitarkastaja kuvailee, Tukesin ylitarkastaja Seppo Niemi kuvaili tällöin Ilta-Sanomille.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 20.9.2019.