Laita nämä tavarat myyntiin nyt heti ja ehdit vielä tienata mukavasti – monilla tavallisilla esineillä poikkeuksellinen kysyntä

Lelut, Artek ja Arabia ovat nettikirppisten suosikkeja joulun aikaan.

Yhä useampi suomalainen haluaa ostaa joululahjat käytettyinä mielessään kierrätys, vastuullisuus ja kestävyys.

Nettikirpputori Torin markkinointi- ja viestintävastaava Laura Kuusela kertoo, että joulun aika näkyy vahvasti Torin kaupassa. Kuusela sanoo huomanneensa Torin tilastoista, että suomalaiset haluavat suosia käytettyä tavaraa joululahjoissa enemmän kuin koskaan ennen.

Selvästi jouluun, ja kenties lahjaostoksiin liittyvillä tavaroilla on tällä hetkellä poikkeuksellinen kysyntä vuodenaikaan nähden koko Torin kymmenen vuoden historiassa.

– Tänä vuonna voi ensimmäisen kerran sanoa, että käytetyn tavaran antaminen lahjaksi on lyönyt läpi. Meillä käyrä on lähtenyt selvästi ylöspäin joulukuussa. Tämä on todella historiallista.

Barbinuket ovat ikisuosikkeja mitä tulee joululahjoihin. Niillä voi myös tienata mukavasti.

Yksi hakupiikki nousee selvästi esille

Kuusela kertoo, että Torin sivustolla haetaan tällä hetkellä eniten leluja.

– Kestosuosikkeja ovat Lego-palikat, Baby Born -nuket, Barbie-nuket ja muut brändilelut. Littlest Pet Shop -lelut ovat ehdoton suosikki, Kuusela kertoo hakutuloksista.

Ullakolta löytyvät lelut kannattaakin nyt laittaa myyntiin, sillä vanhoilla brändileluilla on jälleenmyyntiarvoa.

– Tuttuni laittoi juuri myyntiin yhdeksän eri Lego-kokonaisuutta. Kaikki menivät kaupaksi kolmessa päivässä. Summat tietysti vaihtelevat kokonaisuuksista riippuen, mutta Legoilla jälleenmyyntihinta on noin 40–60 prosenttia alkuperäisestä hinnasta.

Kuuselan mukaan kauppaa tehdään mukavasti myös viihde-elektroniikan puolella.

– Pelikoneiden, pelien, tablettien, USB-kaiuttimien ja kuulokkeiden osalta kauppa käy!

Klassikot kestosuosikkeja

Myös koruille, keräilyastiastoille ja design-esineille riittää joulun alla kysyntää.

4700 Torin käyttäjää valitsi tänä vuonna vuoden toivotuimman käytetyn joululahjan. Suosituimmaksi joululahjaksi valikoitui on oikea klassikko, Artekin Aalto-jakkara.

– Lisäksi Kalevalan korut ja Arabian astiastot nousevat joulun aikaan suosikeiksi Torin sivuilla. Ne ovat ehdottomasti kestosuosikkeja, Kuusela kertoo.

Käyttämättömät Legot kannattaa laittaa nyt myyntiin.

Lasten luistimet ja leikkijunaradat kiinnostavat

Vähänkäytetty.fi-nettikirpputorin toimitusjohtaja Ossi Salo kertoo, että tyypillisillä lahjatavaroilla on kysyntää.

– Kaikki lelut ja lasten harrastusvälineet ovat tällä hetkellä suosittuja.

Esimerkeiksi selkeistä suosikeista Salo nostaa leikkijunaradat ja lasten luistimet.

– Myös koriste-esineitä ja lastenvaatteita, kuten hanskoja ja pipoja, ostetaan selkeästi lahjaksi.

Artekin Aalto-jakkara julkistettiin Vuoden käytetyksi joululahjaksi 2019 Helsingissä 19. marraskuuta 2019. Vuoden käytetty joululahja on tavara, jollaisen suomalaiset kaikkein mieluiten tänä jouluna sekä ottaisivat että antaisivat käytettynä joululahjaksi. Suomen ensimmäistä valintaa äänesti Tori.fi:ssä 4700 suomalaista.