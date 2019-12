Onko tässä Suomen erikoisin joulukuusi? Eija houkutteli miehensä kuusen koristeluun nerokkaalla idealla

Ilta-Sanomien lukijat esittelivät kodeistaan löytyviä joulukuusia.

Joulukuusen koristelu on varma keino nostattaa joulufiilistä! Kokosimme alkuviikosta suomalaisista kodeista löytyviä upeita joulukuusia.

Yksi näyttävistä kuusista oli Ninan 150 koristeen joulukuusi. Nina ei kuitenkaan ole ainoa suomalainen, joka luottaa joulukuusen koristelussa runsauteen ja joulupallojen määrään.

Tamperelaisten Anssin ja Jirkan valkoisesta kuusesta löytyy jopa huimat 500 joulupalloa ja 30 lumihiutalekoristetta. Koristeisiin on uponnut satoja euroja.

– Valot ja nauha koristavat myös kuusta. Rakastan joulua yli kaiken! Anssi sanoo.

Pariskunta koristeli kuusta yhdessä kolme tuntia. Näyttävä kuusi tuo säihkettä muuten minimaalisesti sisustettuun kotiin.

– Ostamme joka vuosi lisää palloja, mutta nyt kuusi alkaa olla jo aika täynnä.

Kolme tuntia siihen meni!

Eija keksi nerokkaan keinon saada mies innostumaan kuusesta

Naantalilaisen Eijan joulukuusta koristavat tänä vuonna hänen kalastusta harrastavan miehensä uistimet.

– Ehdotin ihan itse niitä joulupallojen sijaan. Mieheni innostui niin, että kymmenessä minuutissa meillä oli kuusi haettu kaupasta ja uistimet olohuoneessa. Viime vuosina koristelu on ollut enemmän minun hommiani, mutta nyt hän oli ihan tosissaan mukaan, Eija nauraa.

Eijan miehen mielestä pariskunnan pitäisi koristella myös tulevina jouluina kuusi uistimilla.

– Sanoisin kyllä kuitenkin, että ensi vuonna taas jotain perinteisempää. Muistutan kuitenkin, että kauneus on katsojan silmissä, ja mieheni mielestä tämä on upein kuusi mitä meillä on ikinä ollut.

Eijan ja hänen miehensä kuusi on koristeltu uistimilla.

Tsekkaa myös nämä Ilta-Sanomien lukijoiden kuuset!