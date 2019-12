Näin valtava muutos jo yhdellä tapetoidulla seinällä on huoneen ilmeeseen – neljä suomalaista esittelee upeat lopputuloksensa

Iina, Mari, Annu ja Sinikka esittelivät kotiensa tapettimuutokset.

Viime kesän asuntomessujen kodit todistivat, että värikäs ja näyttävä tapetti, ja erityisesti yksi tapetoitu tehosteseinä, ovat tämän vuoden sisustustrendejä.

Eikä ihme, sillä värikkäät tapetit piristävät hetkessä huoneen kuin huoneen ilmettä. Pyysimme tavallisilta suomalaisilta kuvia heidän kotiensa tapettimuutoksista.

”Rakastan värejä”

Viime kesänä puolisonsa kanssa oman talon ostanut Iina päätti laittaa kaikki uuden kotinsa pinnat uusiksi.

– Olen ammatiltani pintakäsittelijä, joten se oli ennestään tuttua puuhaa. Edullisimmat tapetit, joita olen kotiimme laittanut, ovat maksaneet 20 euroa per rulla, ja kalleimmat 80 euroa rullalta. Olen päässyt aika helpolla, sillä pohjatöitä ei ole tarvinnut tehdä niin paljon kuin mihin olin varautunut. Poistettavia tapettikerroksia on ollut vain yksi, kun usein vanhoissa taloissa niitä on monia.

Tähän asti tapetteihin on mennyt noin 800 euroa. Tapettia tulee kulumaan vielä hieman lisää, sillä muutama huone odottaa vielä remonttia.

– Rakastan värejä, ja inspiraatiota olen saanut paljon Facebookin Värikäs koti -ryhmästä, jossa ei värejä pelätä! Sisustuslehtiäkin on tullut selattua paljon, Iina kertoo.

Iinan vessa ennen tapettia.

Iinan vessa tapetoinnin jälkeen.

Iinan eteinen ennen tapettia.

Eteinen tapetin jälkeen.

Iinan keittiö vanhan tapetin kanssa.

”Ihastuin tapettiin heti sen nähtyäni”

Marin tyttären huone koki piristävän muutoksen tyttären muutettua omilleen.

– Huoneen seiniin piti tehdä täydellinen pintaremontti. Ikkunaseinä maalattiin valkoiseksi edellisistä maalauksista jääneillä maaleilla. Päätyseinän tapetin olin bongannut Värikäs koti -Facebook-ryhmän kautta. Ihastuin tapettiin heti sen nähdessäni. Kun tieto tyttären muutosta tuli, tilasin sen!

Tapetti maksoi rullalta 15 euroa ja rullia meni yhteensä kaksi.

– Kahteen muuhun seinään laitettiin valkoinen, seitsemän euroa rullalta maksava tapetti. Eli aika pienen budjetin remppa!

Aikaa remonttiin kului noin viikon verran.

– Kuvioseinä on minun ensimmäinen tapetointi ikinä. Se toteutui hyvillä neuvoilla ja pienellä avulla, ja olen todella tyytyväinen. Tapetti on seinässä juuri niin hieno kun ajattelinkin sen olevan, Mari iloitsee.

Uusi tapetti ja maali toivat väriä keittiöön.

Marin tyttären entinen huone kaipasi pientä remonttia.

Punainen piristi ilmettä

Sinikka kertoo tapetoineensa kotinsa pienempiä tiloja itse.

– Olen erittäin tyytyväinen nyt tehtyyn tapetointiin ja tapettivalintaani, Pihlgren ja Ritola -tapettitehtaan tapetteja suosiva Sinikka kertoo.

Näyttävä tapetti muutti väliseinän ilmeen täysin

Annu päätti uudista vuonna 1977 valmistuneen kotinsa väliseinän ilmeen.

– Väliseinä on melko hallitseva, joten siihen kaivattiin maalin lisäksi piristystä. Hintaa tapetille tuli tullauksineen reilu 100 euroa. Kiinnitys tehtiin tapettiliimalla ja aikaa kului noin kolme tuntia.

Haastetta tapetointiin tuottivat kuvion täsmäytys ja leveät tapettivuodat.

– Lopputulokseen olemme kuitenkin tyytyväisiä ja sisustustakka kukkien keskellä toimii hyvin.

Huone uuden tapetin kanssa.

Sinikan kodin seinä ennen tapettia.

Tapetti lisäsi kodikkuutta hetkessä!

Annun keskeneräinen remontti.