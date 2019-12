7 kaunista kaiutinta kotiin – nämä sopivat myös sisustajan silmälle

Ikea lanseerasi Sonoksen kanssa yhteistyössä monikäyttöiset Symfonisk-kaiuttimet. Toinen niistä toimii vaikkapa hyllynä, toinen on kaiuttimen lisäksi valaisin. Lasinen lampunvarjostin on käsityöläisen suupuhaltama. Jokainen tuote on yksilöllinen. Ilta-Sanomat arvioi aiemmin, että varsinkin lamppukaiuttimen ääni on melko tasainenmusiikkilajista riippumatta. Hinta 199 euroa.