10 vuotta sitten yksi lahja oli ylitse muiden – tämän vuoden hittivempeleessä on paljon samaa

Piikkimatto on tänä jouluna varmasti marginaalinen ilmiö, mutta meillä on arvaus siitä, mikä on vuoden 2019 wellness-trendi.

”Myy minulle piikkimattosi!” Univaikeuksista kärsivän hätähuuto Facebookin kierrätysryhmässä tuntuu vievän suoraan vuoteen 2009. Ai että, muistatteko vuoden 2009: se vuosi, kun talous taantui, sikainfluenssa uhkasi, Madonna kävi Suomessa keikalla, Irlanti kielsi hehkulamput ja alkoholiveroa nostettiin. Yhdysvaltain presidentiksi valittiin Barack Obama. Silloin kaikki saivat joululahjaksi joogaharrastajien piireistä tutun piikkimaton. Mitäs matolle kuuluu nyt, kymmenen vuotta myöhemmin? Yllättävän hyvää: ketjun aloittajan kysymykseen tulleista vastauksista voi päätellä, että läheskään kaikkien lahjamatot eivät lepää rullalla hyllyn päällä. ”Mulla on! Mutta en myy, on ihan mahtava.” ”Piikkimatto on paras apu nukahtamiseen! Suosittelen myös piikkityynyä!” ”Voit saada vähäksi aikaa lainaan, mutta käytän edelleen!” Onko syytä huolestua?Arjen fakiirit ovat matosta innoissaan, mutta yksi vastaajista kehottaa pötköttelemään maton päällä vaatteet päällä: kymmenen vuoden takaisen piikkimattobuumin aikana esiintyi kuulemma allergisia reaktioita, joihin epäiltiin liittyvän piikkimatto. Pitäisikö piikkimaton tehokäyttäjän siis huolestua? Ihotautien erikoislääkäri Hannele Virtanen Iho- ja allergiasairaalasta toteaa, että ei tarvitse huolestua: klinikalla ei ole tullut vastaan potilastapauksia. Etsimällä hän löytää kymmenen vuoden takaa yhden maininnan, jossa silloista vastuulääkäriä on konsultoitu epäillystä allergisesta reaktiosta. – Mutta korostaisin, että kyseessä on marginaalinen ongelma: todelliset allergiat olisivat näkyneet suuremmassa määrin, Virtanen sanoo. Virtanen toteaa, että herkkäihoinen ihminen voi periaatteessa saada nokkosrokko-oireita voimakkaista ihoärsykkeistä, ja piikkimaton sadat pienet piikit voivat toimia ärsykkeenä. Miksei uudessa matossa voi olla myös vaikkapa homeenestoaineita, jotka ovat saattaneet ärsyttää. Syytä pelkoon ei kuitenkaan ole, ja joka haluaa ottaa varman päälle, piikkimattoilee paita päällä. Tämän vuoden hittilahja herättää pari kysymystä. Tänä jouluna on varmasti marginaalinen ilmiö myös saada lahjaksi piikkimatto: vuoden 2019 wellness-trendi taitaa olla voimavanne. Siitäkin on raportoitu monenlaista: sen on havaittu tekevän aluksi mustelmia, mutta saavan myöhemmin aikaan onnistumisen elämyksiä – painava voimavanne pyörii tumpelonkin ympärillä paljon helpommin kuin lapsuudesta tuttu, kevyt hulavanne. Ongelma on ehkä toisaalta: ovatko suomalaisten olohuoneet tarpeeksi isoja, jotta telkkarin edessä mahtuu hulaamaan? Ja: kuinka ärsyttävää mahtaa olla paketoida vanne lahjapakettiin? Entäs miten vanteen saa pois silmistä sitten tammikuussa, kun sitä ei enää käytä? Tämä on Me Naisten tuottama juttu. Koko jutun voit lukea Me Naisten sivuilta. Lue myös: Testaa, mistä maailma kohisi silloin, kun sinä synnyit Hulavanteen pyöritys, naruhyppely ja 8 muuta lapsuuden leikkiä, jotka ovat oikeasti myös pahuksen hyvää treeniä Onko tässä maailman tehokkain treeni? Vartin hyppistely vastaa 5 kilometrin juoksua Me Naiset testasi tämän hetken syntyisimmän välineen, katso video!