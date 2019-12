Miska ostaa kaikki joululahjat kirppiksiltä – 8 parasta ideaa, jotka kelpaavat pukinkonttiin käytettyinä

Joululahjan ei ole pakko olla uusi, kunhan se ei näytä liian käytetyltä. Näin vastasivat Me Naisten lahjakyselyn osallistujat, kun kysyimme, millainen kierrätyslahja kelpaa pukinkonttiin.

Helsinkiläinen Miska, 49, on ostanut jo seitsemän vuotta lähes kaikki paketit käytettynä kirpputoreilta, kierrätysmyymälöistä tai Facebook-kirpputoreilta.

Kierrättäminen on ekologista, löytäminen mukavaa. Lähialueen kirppiksillä shoppaillessa tulee samalla ulkoiltua. Miska on myös tällä hetkellä opiskelija, joten lahjabudjetti on tiukka.