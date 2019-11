Asuminen

Löytyykö kotoasi ikivanha imuri tai jo vuosikymmeniä palvellut kahvinkeitin? Lähetä kuva!

28.11. 18:30

Löytyykö sinulta esimerkiksi toimiva imuri 70-luvulta, pesukone 80-luvulta tai silitysrauta 90-luvulta?

Osa kodinkoneista hajoaa jo vuoden kuluttua ostohetkestä. Sitten on niitä kodinkoneita, jotka tuntuvat toimivan jopa vuosikymmeniä moitteetta.



Ilta-Sanomat kerää nyt kuvia lukijoiden kotoa löytyvistä vanhimmista kodinkoneista.



Kerro meille kuvan kera, mistä kodinkone on aikoinaan ostettu, miten se on vuosien saatossa toiminut ja liittyykö kodinkoneeseen jokin muisto tai hauska tarina. Kokoamme kiinnostavimmista kuvista ja tarinoista jutun osoitteeseen is.fi.



Lähetä kuva ja teksti WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019. Vaihtoehtoisesti voit lähettää kuvan sähköpostitse osoitteeseen faye.lawson@iltasanomat.fi.