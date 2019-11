Asuminen

Kati, Jenni ja Hannah tekivät keittiöremontit halvalla – ällistyttävä muutos alle 200 eurolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutaman kympin remontti









Keittiöremontti alle satasella









Teneriffan kodin keittiö uusiksi 170 eurolla









Remontti liki ilmaiseksi