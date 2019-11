Kolmen lapsen äiti Tanja, 41, muutti perheineen Kanarian aurinkoon: ”Kaikki on edullisempaa turistialueiden ulkopuolella”

Asuminen

Kolmen lapsen äiti Tanja, 41, muutti perheineen Kanarian aurinkoon: ”Kaikki on edullisempaa turistialueiden ul

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B48GXX2HdlA/

Näin koulunkäynti eroaa





https://www.instagram.com/p/B2HaWSfH2jH/

Paikalliset ovat sydämellisiä

https://www.instagram.com/p/BzJcrVNBXnN/

Asuminen kallista, ruoka edullista













Tanja Valli, 41, toteutti unelmansa ikuisesta kesästä muuttamalla Kanarialle, Gran Canarian eteläosaan neljä kuukautta sitten. Muuttopäätös oli mahdollinen, sillä kolmen lapsen äiti hoitaa kotona perheen pienintä lasta. Vallin mies, 48, tekee kansainvälistä uraa.Vielä muutama vuosi sitten Tanja Valli ei olisi uskonut olevansa onnellinen Kanariansaarilla, sillä hän kuvitteli sen olevan turistirysä, jossa ei olisi vakiasukkaille paljoakaan tarjolla.Nykyään hän tietää, että Kanaria on kaikkea muuta.– Saari on periespanjalainen, mikä ihmetyttää vieläkin. Olemme päässeet harjoittelemaan espanjan perussanaston lisäksi elekieltä, jossa olen jo melko taitava, Valli sanoo ja nauraa.Espanjan kursseille meno onkin Kanarialle muuttavalle tarpeen. Saarella ei välttämättä pärjää englannilla, sillä paikallisissa kouluissa ei aiemmin opiskeltu englantia lainkaan.Kielimuuriin voi Kanarialla törmätä myös koulussa.Saarella ei ole suomenkielistä koulua, joten Vallin perheen kaksi vanhempaa tytärtä käyvät ruotsalaista koulua. Opetuskieli on ruotsi.– Koulunkäynti eroaa joiltakin osin paljonkin suomalaisesta peruskoulusta. Koulujen maksullisuus on yksi suuri ero. Lukukausimaksut, oppimateriaalit, kouluasu ja ruokailukulut jäävät huoltajan maksettavaksi.Eroja on suomalaiseen kouluun verrattuna muitakin. Oppilaita ja vanhempia on aamuisin vastassa rehtori, joka tervehtii kaikkia erikseen.Tämän jälkeen pihalla alkaa liikuntahetki, johon myös vanhemmat voivat osallistua.Koulun käytävillä lapsia voi olla vaikea erottaa toisistaan, sillä kaikilla on samanlaiset tummansini-valkoiset koulupuvut. Säännöt ovat tiukat erityisesti yläosan osalta.– Alaosan suhteen on vapaampaa. Se saa olla vapaavalintainen aina niinä päivinä, kun ei ole liikuntaa.Koulupäivät ovat pitkiä, myös perheen pienimmillä. Ekaluokkalainen käy koulua tyypillisesti 6,5 tuntia päivässä, perjantaisin vähän vähemmän.Tanja Valli kuvailee Kanariansaaria erittäin perhekeskeiseksi paikaksi. Se on yksi syy, miksi uusi asuinpaikka on tehnyt häneen lähtemättömän vaikutuksen.Lasten kanssa voi kulkea milloin ja missä vain, eikä kukaan ihmettele. Lapset otetaan hienolla tavalla huomioon kaikkialla, vaikkapa hienommissa ravintoloissa.Valli on huomannut, että suomalaisten ja espanjalaisten suhtautuminen lapsiin eroaa toisistaan. Siinä missä lapsia hyssytellään ja pyydetään jatkuvasti olemaan häiritsemästä muita, Espanjassa perheen pienimmätkin saavat osallistua.Perhe onkin onnellinen saadessaan elää rentoa ja lämminhenkistä kanarialaiselämää.– Täällä arvostetaan kaikenikäisiä ja -näköisiä ihmisiä. Ventovieraallekin ojennetaan auttava käsi milloin missäkin arjen tilanteessa.Paikallisten hyväntahtoisuus vaikuttaa positiivisesti mielialaan. Ihmiset huomioivat toisiaan, hymyilevät ja katsovat muita silmiin. Ihmiset ovat myös erittäin helposti lähestyttäviä.– Iloinen meininki on läsnä kaikkialla. Hymyilevät poliisit ja vartijat ovat tästä oiva esimerkki.Vallin perheestä on tullut siinä mielessä jo espanjalainen, että he ovat sujahtaneet täydellisesti myös paikalliseen elämänrytmiin. Erityisen mieluista on, että espanjalaiset elävät samanlaista iltapainotteista elämää kuin hekin.– Iltaisin lapsiperheet saattavat olla liikkeellä vielä hyvin myöhään. Ei ole ollenkaan tavatonta, että lapset pelaavat jalkapalloa ja leikkivät kaupunkien aukioilla yömyöhään.Muita Kanarialle muuttoa harkitsevia Tanja Valli rohkaisee tarttumaan unelmiinsa.Tiettyihin käytännön asioihin kannattaa kuitenkin varautua etukäteen.Saarelle pidemmäksi ajaksi muuttavien on käytävä poliisilaitoksella kolmen kuukauden sisällä muutosta. Poliisilaitokselta haetaan oleskelulupa Kanariansaarille, muuten oleskelu siellä on laitonta.Ulkomaille muuttavan suomalaisen kannattaa ottaa myös huomioon, että Suomen sosiaaliturvasta putoaa kuuden kuukauden ulkomailla asumisen jälkeen.– Huolehdi siis vakuutukset kuntoon ennen muuttoa. Me emme tällä hetkellä kuulu Suomen emmekä Espanjan sosiaaliturvan piiriin.Asunto saarilta kannattaa hankkia ajoissa, sillä sen löytäminen voi viedä aikaa. Varautua kannattaa myös siihen, että sekä vuokra- että omistusasuntojen hinnat ovat korkeita.Muuten eläminen Gran Canarialla on Suomeen verrattuna edullista, Valli sanoo.– Ruokakaupoissa ja ravintoloissa kaikki on edullisempaa turistialueiden ulkopuolella. Kunnollisen ravintolaillallisen viisihenkiselle perheelle saa 40–200 eurolla, riippuen usein ihan ravintolan sijainnistakin.Ruoan lisäksi myös sähkö, vesi- ja jätemaksut ovat Gran Canarialla edullisia.Vakuutuksista saa kuitenkin pulittaa enemmän kuin Suomessa.Sopeutuminen saarelle onkin helppoa. Palvelut ovat nykyaikaisia, elämä vaivatonta ja ilmasto ihanteellinen.– Itse olen kylmälle hyvin herkkä ja Suomessa palelenkin miltei aina, kesät talvet. Täällä Gran Canarialla kävelen varvassandaaleissa vielä keskellä marraskuutakin plus 25 asteen päivälämpötiloissa. Esikoisemme atooppinen iho voi täällä paremmin kuin koskaan, ja olemme saaneet unohtaa kortisonivoiteet kokonaan.Vallin perheen Kanarialla asuminen kestää näillä näkymin vuoden. Perhe viihtyy uudessa paikassa jo niin hyvin, että Suomen hektiseen ja ajoittain kireään ilmapiiriin ei ole ikävä.– Tämä on paratiisi!