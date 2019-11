Asuminen

Nainen laittoi sängyn myyntiin nettikirppikselle – sitten kilahti vieraalta mieheltä epäilyttävä viesti

Miesostaja tiedusteli, onko vastassa miehiä

Rahat tulivat, ostaja ei





Nainen tunki väkisin sisälle

Nainen halusi kaapin epätoivoisesti

Hajusteallergia unohtui

Mopolla hakemaan





Väärä osoite koitui omaksi harmiksi

Mies kurkkasi sisään ja lähti pois

Nykyaikainen vertaiskauppa on siirtynyt osin mitä moninaisempiin Facebook-ryhmiin ja nettikirppiksille.Valitettavasti kaupankäynti ei aina suju niin vaivatta kuin voisi toivoa. Yv, av ja jono ja muut kirpputorikielestä tutut lyhenteet ovat tulleet tutuiksi monelle, joskus tuskastuttavien kokemusten kautta. Varauksia tehdään hetken mielijohteesta, niitä perutaan ja joskus sovittuja kauppoja ei tulla koskaan hakemaan.Vauva.fi-keskustelupalstalla käydään vilkasta keskustelua aiheesta omituisimmat nettikirppistapaukset. Poimimme yhteen keskustelijoiden kertomusten helmet.– Laitoin myyntiin yhden hengen runkopatjasängyn. Miesostaja tiedustelee, voiko sänkyä tulla katsomaan, olettaen, että vastassa ei ole miehiä tai vihaisia koiria. Googletin sähköpostiosoitteen, ja sillä samalla osoitteella oli ennenkin vongannut itselleen netissä naisseuraa.– Ostaja maksoi ostokset etukäteen tilille. Ei ole vieläkään hakenut tavaroita, tästä on jo vuosi aikaa– Oudoin tapaus oli eräs hieman vanhempi nainen. Minulla oli myynnissä paljon vaatteita ja sovittiin, että hän tulee katsomaan mitä haluaa ostaa, kun en jaksanut kuvata kaikkea. Hän tuli, talsi kuraisilla kengillä olohuoneeseen, siirsi siististi viikatut vaatteet kauheaksi mytyksi niin, että osa jopa putosi lattialle. Osti lopulta muutaman paidan. Noin kuukauden päästä soi yhtäkkiä ovikello ja tämä samainen nainen on ovella. Kertoi tulleensa katsomaan, olisiko vielä jotain ostettavaa ja yritti tunkea väkisin sisälle. En päästänyt ja sanoin etten pidä siitä, että tuntemattomat ihmiset tulevat luokseni mitään ilmoittamatta. Kerroin myös, ettei mitään myytävää edes ole. Nainen yritti vängätä vastaan, jolloin vedin oven vain kiinni. Hän jäi pimpottamaan ovikelloa hetkeksi, mutta sitten onneksi häipyi eikä ole sen jälkeen tyyppiä näkynyt.– Veljeni myi kämppänsä sisustusta puoli-ilmaiseksi. Hän laittoi Facebook-kirppikselle ilmoituksen vanhasta lastulevykaapista. Hinta oli neljä euroa. Sen varasi, maksoi ja nouti veljeni ikäinen nuorimies. Varausjonossa oli myös keski-ikäinen nainen, joka olisi välttämättä tarvinnut kaapinrähjän pojalleen. Nainen lähetteli veljelleni yksityisviestejä, joissa hän aneli sivuuttamaan ensimmäinen varauksen. Kun velipoika vastasi, että ryhmän sääntöjen mukaan kaappi menee ensimmäiselle, alkoi varsinainen hullunmylly. Nainen pommitti useilla viesteillä, joissa kertoi oman ja poikansa surkuteltavasta rahatilanteesta, erostaan ja siitä, että oli ollut 15 vuotta selibaatissa. Lisäksi hän laittoi kuvan itsestään ja pojastaan, pojan ylioppilaskuvan ja liudan ”hei, oletko siellä, vastaa” -viestejä. Kun veli näytti minulle tuota uskomatonta viestiketjua, hän tuli vahingossa painaneeksi peukkua. Salamannopeasti nainen kirjoitti: ”Ai sä olet siellä, vieläkö sitä kaappia saisi?”– Myin lasten toppahaalaria tyyliin vitosen lähtöhinnalla huutokaupalla. Voittaja huusi sen itselleen alle kympillä. Huuto tehtiin kaksi vuorokautta ennen huutokaupan päättymistä. Kun tuli kaupanteon aika, ostaja muisti yhtäkkiä, että heillä on lapsella todella paha hajusteallergia, että millähän pesuaineella on pesty. Sanoin sitten, että tavallisella miedon tuoksuisella pesuaineella ilman huuhteluainetta. Ei käynyt missään nimessä, niin oli kamala allergia.– Myytiin vessan peilikaappi, ja ostaja tuli sitä mopolla hakemaan.– Myyjän yhteystiedot saatuani soitin hänelle ja sovimme noudon. Kävikin niin, että hän antoi väärän osoitteen minulle, eli vanhan osoitteensa. Se oli noin 60 kilometrin päässä uudesta osoitteesta. Menin soittamaan ovikelloa, mutta ei siellä tietenkään tiedetty asiasta mitään. Soitin myyjälle, joka tajusi heti antaneensa väärän osoitteen. Myyjä pyysi anteeksi ja sain uuden osoitteen. Raha ja tavara vaihtoivat omistajaa sovussa ja huumorilla höystettynä. Palautteessa myyjä kirjoitti: ”Ostaja oli myöhässä typerän tekosyyn takia (väärä osoite)”. Jäi aika paha maku suuhun. Tuota ei pysty kyllä mitenkään selittämään hyvin päin.– Myin Facebook-kirppiksellä kiharrinta. Siitä kiinnostui eräs mies, joka laittoi heti yksityisviestiä. Noutoaikana mies ajoi pihaan, käveli pihaan ja näytti kurkistelevan sisälle rappuun, kunnes kääntyi kannoillaan, meni autoon ja ajoi pois. Myöhemmin tuli viestiä, ettei haku onnistukaan, perutaan kaupat. Ystävien kanssa ollaan mietitty eri skenaarioita tästä, ja pelottavin on tosiaan se, että mies tosiaan oli kirppispervo, ja hänet ajoi pois rappukäytävässä oleva nimitaulu, jossa näkyy siis sekä minun että avokkini sukunimi.Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.Millaisia kokemuksia sinulla on nettikirppiksistä? Keskustele aiheesta alla!