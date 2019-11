Rakkaus toi Audreyn, 35, Kaliforniasta Helsinkiin – nyt hän kertoo, mitkä asiat Suomessa todella yllättivät ja miten hän mokasi heti kaupassa

Asuminen

Rakkaus toi Audreyn, 35, Kaliforniasta Helsinkiin – nyt hän kertoo, mitkä asiat Suomessa todella yllättivät ja





Saatamme kauhistua, jos meille puhutaan vaatekaupassa

Yksi päivä olin vaatekaupassa ja sanoin kohteliaisuuden naiselle, joka sovitti takkia ylleen. Hän katsoi minua hieman kauhistuneena ja jätti minut huomiotta. Opin myöhemmin, että olin tehnyt kaksi virhettä. Ensinnäkin puhuin ventovieraalla ja toiseksi kerroin hänelle kohteliaisuuden.





Saatamme tietää enemmän Yhdysvaltojen politiikasta kuin keskivertoamerikkalainen





Pääkaupunkimme on niin moderni, ettei se vaikuta vieraalta maalta

Pääkaupunkimme on niin pieni, että tuttuihin törmää väkisinkin

Yli tuhannen euron lastenvaunut – ja lapset – saavat olla rauhassa