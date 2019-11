Asuminen

Löytyykö kylppärisi pistorasiasta teksti ”vain pesukoneelle”? Asiantuntija kertoo, miten se eroaa tavallisesta





Nykyään suojattu vikavirtasuojalla

”Vain pesukoneelle”.Kotona olevan pistorasian yhteydessä oleva kehotus on mennyt jakeluun. En käytä pistorasiaa kuin pesukoneelle, mutta onko rajaus todella näin tiukka? Ja ennen kaikkea, mihin se perustuu?Kysytäänpä Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksesta.Yhdistyksen asiantuntija kertoo Ilta-Sanomille, että ”vain pesukoneelle” -teksti viittaa vanhaan asennukseen.– Se on tehty aikoina, kun kotitalouspesukoneita on otettu käyttöön ja ne tarvitsivat pistorasian. Siihen aikaan ei käytetty yleisesti muita laitteita kylpyhuoneissa.Vuodesta 1974 vuoteen 1997 kehotus korvautui kilvellä, jossa oli teksti ”älä käytä sähkölaitetta kylvyn tai suihkun aikana” tai ”älä käytä sähkölaitetta, kun olet märkä”.Kaikki kolme kehotusta kertovat siitä, että pistorasia on asennettu samalla tavalla. Pistorasiat on suojattu siis vain sulakkeella.– Uudemman kilven ohje ”älä käytä sähkölaitetta, kun olet märkä” sopii myös näihin pistorasioihin, joissa on kilpi ”vain pesukoneelle”. Ohjeita on myös syytä noudattaa.Hiustenkuivaajaa tai muita kylpyhuoneessa käytössä olevia laitteita on kuitenkin lupa käyttää, kunhan muistaa perusasiat.– Niitä ei tietenkään saa käyttää suihkun aikana, tai kun henkilö on märkä.Vanhanmalliseen pistorasiaan voi periaatteessa laittaa myös jakajan, josta syötetään sähköä pesukoneelle ja kuivausrummulle. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä kyseessä ovat suuritehoiset laitteet, joiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa sulakkeeseen tai johdonsuojakatkaisijaan.– Pistorasia voi myös vahingoittua ja aiheuttaa jopa palovaaran, kun siihen liitetään tällainen pesukoneen ja kuivausrummun yhdessä aiheuttama iso kuormitus.Vuoden 1997 jälkeen pesu- ja suihkuhuoneiden pistorasioita alettiin suojata sulake- tai johdonsuojakatkaisijasuojauksen lisäksi vikavirtasuojalla. Vikavirtasuoja on herkkä suojalaite, joka toimii, jos virta karkaa sähkölaitteesta vian takia.Erillistä varoituskilpeä ei siksi enää vaadita.– Vaikka nykyiset pistorasiat on hyvin suojattu, suoraan verkkovirtaan liitettyjä kädessä pidettäviä sähkölaitteita, kuten tukankuivaajia ei saa käyttää suihkussa tai kylvyssä, STEK ry:stä kerrotaan.