Ruokintaan tarvitaan taloyhtiön lupa – näin perustat lintulaudan niin, että linnut ja ihmiset ovat tyytyväisiä, mutta rotat pysyvät loitolla

Asuminen

Ruokintaan tarvitaan taloyhtiön lupa – näin perustat lintulaudan niin, että linnut ja ihmiset ovat tyytyväisiä

https://www.is.fi/haku/?query=aki+arkiomaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kysy lupa taloyhtiöltä

Pihalla voi olla rasva- ja talipallotelineitä sekä pieniä ja isoja ruokinta-automaatteja riittävän välimatkan päässä toisistaan.

Siisti lintulauta ei aiheuta rottaongelmaa