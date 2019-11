Tekisikö mieli kääntää patterit täysille? Tarkista ensin nämä kohdat kodissasi ja säädä termostaattia vasta sitten

Asuminen

Tekisikö mieli kääntää patterit täysille? Tarkista ensin nämä kohdat kodissasi ja säädä termostaattia vasta si

Väärin säädetty lämpötila-asetus aiheuttaa vedon tunnetta





Sopiva lämpötila 20–22 astetta

Olethan muistanut seuraavat:

Tarkista lämmitysjärjestelmän toiminta. Säädä termostaatit ja seuraa huonelämpötiloja. Oleskelutiloissa sopiva lämpötila on 20–22 astetta.

Kytke ilmanvaihtolaitteesta viilennysasetus pois päältä ja lämmöntalteenotto päälle.

Säädä ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys 16–17 asteeseen.

Ilmanvaihtoventtiilit käännetään talviasentoon, mutta ei suljeta kokonaan.

Säädä ilmanvaihdon puhallintehoa tarpeen mukaan arjessa.