Kaarinan ruoanlaitto keskeytyi pelottavaan rysähdykseen – kylpyhuoneesta löytyi ”räjähtänyt” suihkukaappi ja verinen mies

Asuminen

Kaarinan ruoanlaitto keskeytyi pelottavaan rysähdykseen – kylpyhuoneesta löytyi ”räjähtänyt” suihkukaappi ja v

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy



Seuraavaan suihkukaappiin turvakalvot









Myös muita tapauksia









Tukes ei löytänyt suihkukopeista vikaa: ”Varsinaisen syyn selvittäminen ei ole kovinkaan helppoa”