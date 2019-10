Takavuosien suosittua etelän tuliaista metsästetään nyt kirpputoreilla – aurinkopeilillä voi jo nyt tienata jopa satasen: ”Ne ovat selkeästi tulossa”

Asuminen

Takavuosien suosittua etelän tuliaista metsästetään nyt kirpputoreilla – aurinkopeilillä voi jo nyt tienata jo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tyyliltään ajattomia”

Vanhan lomatuliaisen arvo saattaa olla moninkertainen

https://www.instagram.com/p/BkjwZKbFeF2/

https://www.instagram.com/p/BxHGgSnlB2u/

https://www.instagram.com/p/B2R7NGzAd3u/

https://www.instagram.com/p/B2j-GLQACjM/

https://www.instagram.com/p/By512MLgvuu/

https://www.instagram.com/p/Bwi75MmFwGr/