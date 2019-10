Asuminen

Tätä viherkasvia et saa hengiltä juuri millään! Pärjää vaikka komerossa ja voi selvitä kuukausia kastelematta

Sijoita kasvi hajavaloon

Selviää melkein mistä vain

Se on laiskan viherkasvi-ihmisen unelma. Tarinoiden mukaan vehkakasveihin kuuluvaa palmuvehkaa ei saa tapettua juuri millään, ja se pärjää ihan missä vain, vaikka kellarissa.– Kyllä se ehdottomasti kuuluu helpoimpiin hoidettaviin. Ei mikään ihme, että ihmiset puhuvat komerokukasta. Se on hyvin vaatimaton kasvi, Lahtinen vakuuttaa.Komerokukka-nimitys tulee siitä, että palmuvehka pärjää oikeastaan missä vain. Se sietää varjoa, valoa, kuumuutta ja kuivuutta. Kesällä se viihtyy myös ulkona.On kuitenkin yksi uhka, jolla palmuvehkankin saa tapettua. Kasvi ei nimittäin pidä runsaasta kastelusta, sillä se varastoi vettä juurimukuloihinsa, jolloin uhkana on hometauti.– Palmuvehkan tulee ehdottomasti antaa kuivahtaa kastelukertojen välissä, Lahtinen vinkkaa.Sopiva kasteluväli riippuu siitä, miten lämpimässä kasvia pitää. Etenkin talviaikaan kastelukertojen välissä saa olla useampi viikko.Kun palmuvehkan tuo kukkakaupasta kotiin, on parasta pitää se ostoruukussa. Kasvi viihtyy siinä parikin vuotta.– Jos palmuvehkan siirtää liian isoon ruukkuun, se kasvattaa vain juuriaan ja kasvin pää jää kasvamatta.Pieni ruukku siis riittää, mutta kasvin sijoittelun kanssa ei tarvitse olla kovinkaan tarkkana.Oli kotonasi sitten aurinkoista tai pimeää, palmuvehka kyllä selviää.– Kenties paras paikka on hajavalo, jolloin väri pysyy kauniina. Auringossa kasvi tuppaa vaalenemaan.Palmuvehka sopii erityisen hyvin niille, jotka saattavat välillä unohtaa kokonaan, että kotona on huonekasveja.Lahtinen kertoo asiakkaasta, joka oli jättänyt palmuvehkansa vahingossa oman onnensa nojaan lasitetulle parvekkeelle. Kasvi oli kolme kuukautta kastelematta, mutta ei juurikaan pahastunut unohduksesta.– Asiakas antoi sille sitten lorauksen vettä ja se oli heti vähän rehevämmän näköinen.Toisen tarinan mukaan palmuvehka on selvinnyt jopa kellariolosuhteista.Lahtinen uskoo, että sitkeä palmuvehka pärjää melkein missä vain.– Jos kasvia pitää kellarissa, siellä tulee toki olla suhteellisen kuivaa. Liian kylmässä ja kosteassa se ei pärjää.