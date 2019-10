Asuminen

Näin saat kanervan kestämään pakkasten yli – kastele ja istuta oikein

Näin hoidat kanervaa





Callunaa tulee kastella säännöllisesti, jos ne eivät saa sadevettä ja ulkona on lämpöasteita.

Talvella, kun lämpötila laskee alle viiden, kasvi pärjää ilman kastelua. Kastelu aloitetaan uudelleen kevätauringon alkaessa paistaa helmikuussa.

Keväällä sekaan mininarsisseja