11 neliön yksiössä on sänky, ruokapöytä ja jopa pieni keittiö – näihin yhden huoneen pikkukoteihin mahtuu kaikki tarvittava

Asuminen

11 neliön yksiössä on sänky, ruokapöytä ja jopa pieni keittiö – näihin yhden huoneen pikkukoteihin mahtuu kaik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

11 neliötä vaaleaa tilaa









11,5 neliötä moduulitalossa









14 neliön kaupunkikoti









Heinolan pikkukoti









Porin kompaktit neliöt