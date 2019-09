Jos varastoistasi löytyy joku näistä lampuista, käsissäsi on todellinen aarre – kuluneistakin maksetaan tuhansia

Asuminen

Jos varastoistasi löytyy joku näistä lampuista, käsissäsi on todellinen aarre – kuluneistakin maksetaan tuhans

Kunnon ei tarvitse olla priimaa

Designvalaisimille on nyt kysyntää. Huutokauppa Helanderin markkinointikoordinaattori Minna S https://www.is.fi/haku/?query=minna+s irén https://www.is.fi/haku/?query=iren kertoo, että valaisimet viedään huutokaupassa tällä hetkellä käsistä. Nyt jos koskaan onkin aika tarkistaa oman ullakon piiloon unohtuneet aarteet.– Suosittelen jokaista katsomaan mökin, vintin, kellarin, kirpputorit ja tietysti mummon asunnon. Löytyykö sieltä kenties valaiseva rahasampo, joka kannattaa nyt myydä tai laittaa uudelleen käyttöön, Sirén vinkkaa.Sirénin mukaan tämän hetkisissä valaisintrendeissä näkyvät vahvasti suomalaisen muotoilun käsiala ja skandinaavisten merkkien kirjo.– Suomalaiset suosivat nyt ajatonta ja kaunista muotoilua, jossa näkyy muun muassa kupari, metalli, nahka ja perinteiset metallinhohtoiset sävyt, kuten hopea, kulta ja pronssi. Tämä trendi on helposti havaittavissa huutokaupoissa, vintage-myymälöissä ja sosiaalisen median kirpputoreilla.Valaisimien suosio tarkoittaa myös sitä, että sisustajat ja keräilijät ovat valmiita maksamaan niistä sievoisia summia. Valaisimien kunnon ei myöskään tarvitse olla aivan priimaa, sillä myös hieman kuluneista designaarteista ollaan valmiita maksamaan jopa tuhansia euroja.Huutokauppa Helanderista kerrotaan, että hintavimpia aarteita ovat Paavo Tynellin https://www.is.fi/haku/?query=paavo+tynellin valaisimet, joiden hinnat ovat viime aikoina pyörineet 1500–5500 eurossa.Myös huutokauppa Hagelstam & Co:n intendentti Thomas Luoma https://www.is.fi/haku/?query=thomas+luoma toteaa Tynellin valaisimien suosion. Tynellin 1940–60-luvun valaisimille riittää edelleen laajasti kysyntää ulkomaita myöten. Hagelstam & Co on huutokaupannut tänä vuonna Tynellin lattiavalaisimen 36 000 euron vasarahinnalla. Muutama vuosi sitten Tynellin Snowflake-valaisimen hinta nousi jopa huikeaan 130 000 euroon.Tynellin lisäksi erityisen suosittuja ovat Alvar Aallon https://www.is.fi/haku/?query=alvar+aallon Valaistustyö Oy:lle suunnittelemat valaisimet.– Nousussa ovat Tynellin vanavedessä myös muut samana aikakautena valmistetut valaisimet, kuten Itsu Oy:n tuotanto. Niiden hinnat ovat nousseet koko ajan, Luoma kertoo.