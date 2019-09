Ammattijärjestäjä kertoo, mitä kotisi sotkut paljastavat sinusta – ihmiset voi jakaa töhnän ja kasojen perusteella kahteen ryhmään

Asuminen

Ammattijärjestäjä kertoo, mitä kotisi sotkut paljastavat sinusta – ihmiset voi jakaa töhnän ja kasojen peruste

Vaihtoehto 1: Jätät jälkeesi epäjärjestyksen tai kaaoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ikävä elämäntilanne jättää jäljen kotiisi. ”Järjestely jää automaattisesti tekemättä, jos ulkoiset asiat, kuten kiire tai väsymys painavat arjessa. Ei kukaan tarkoita sotkea kotiaan, mutta niin käy herkästi, kun elämässä on kaikenlaista.” Olet tullut haalineeksi liikaa tavaraa. ”Kasat voivat johtua siitä, että ihmisellä ei ole paikkaa tavaroille. Silloin ne jäävät pyörimään vääriin paikkoihin. Onneksi tavaroiden karsiminen on pop!” Kaaoksesta koituu konkreettista haittaa. ”Jos kotiavaimet tai muut elintärkeät esineet ovat aina hukassa tavarapaljoudessa, saattaa se aiheuttaa kiusallista myöhästelyä.”

Vaihtoehto 2: Jätät jälkeesi likaa

Tavaraa on sittenkin liikaa. ”Epäjärjestys aiheuttaa luonnollisesti myös likaa. Siivoaminen vaatii hirveästi ponnistelua, jos pölyimurin vetäminen on kotona mahdotonta.” Et ole herkkä lialle. ”Ihmisten herkkyydessä havaita likaa on valtavia eroja, sillä joillekin ihmisille ei kehity lainkaan sellaista silmää, joka havaitsisi lian. Ero voi olla jopa sukupuolesta kiinni, sillä tytölle opetetaan kotona poikia enemmän tällaisia oppeja.” Et ole vastuussa siisteydestä. ”Jos ei ole kotitaloudessa vastuussa paikkojen siivoamisesta, joidenkin mielestä on varaa jättää roiskeet kylppärin lavuaariin hyvällä omatunnolla.” Yksinkertaisesti priorisoit muita asioita. ”Kodin siisteystaso kertoo myös arvomaailmasta. Toiselle siisteys on tärkeä arvo, mutta toinen suhtautuu kotiin boheemin rennosti.”

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/annakaisa-40-ei-ole-imuroinut-kotiaan-5-vuoteen-silti-asunto-putipuhdas?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/kaapit-pursuavat-ja-sohvatyynyjen-valista-loytyy-hammasharjoja?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/anneli-42-hinkkasi-kylpparia-ja-raivasi-kotia-tekematta-siita-numeroa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/jenni-40-poisti-kodistaan-kuukaudessa-500-tavaraa-ja-yllattyi?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article