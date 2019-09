Italialaisen muotoilutalon johtaja Alberto Alessi ”osti ja osti” aina uusia tuoleja, kunnes löysi suomalaisen suosikin: ”Se on fantastinen”

Asuminen

Italialaisen muotoilutalon johtaja Alberto Alessi ”osti ja osti” aina uusia tuoleja, kunnes löysi suomalaisen

Ilta-Sanomat tapasi italialaisen muotoilutalo Alessin pääjohtajan design- ja sisustustapahtuma Habitaressa.

Alessille ovat suunnitelleet muiden muassa suomalaiset muotoilijat. Olet myös opettanut Taideteollisessa korkeakoulussa. Minkälaisia muistoja sinulla on Suomesta?

– Aloitin työskentelyn 1970-luvulla, jolloin suomalainen ja skandinaavinen design eli huippukauttaan. Ensimmäinen työhön liittyvä matkani oli Suomeen. Tutustuin Iittalaan, Arabiaan, Nuutajärveen, Wärtsilään ja Marimekkoon. Armi Ratia https://www.is.fi/haku/?query=armi+ratia kutsui minut rapujuhliin vapaa-ajanasunnolleen. Se sijaitsi ihanassa saaressa lähellä Helsinkiä. Söimme, joimme ja saunoimme keskiyöllä savusaunassa. En ollut koskaan aiemmin päässyt savusaunaan.– 1990-luvun alussa opetin Taideteollisessa korkeakoulussa. Minulla on siis hyvin erityinen suhde Suomeen.

Mikä on tyypillistä suomalaiselle designille?

– Siinä missä italialaiselle designille on tunnusomaisempaa hauskanpito ja jopa liioittelu, suomalainen suunnittelu on sielukkaasti pelkistettyä ja yhtenäistä. Suunnittelijoissa on toki poikkeuksia, kuten aina. Minun silmissäni esimerkiksi Eero Aarnio https://www.is.fi/haku/?query=eero+aarnio , joka on hyvin leikkisä, ei edusta tyypillistä suomalaista designia.

Mikä on suomalaisista design-esineistä suosikkisi?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Minun oli vaikea löytää tuolia, jossa on todella mukava istua. Ostin, ostin ja ostin aina uusia, kunnes löysin Alvar Aallon https://www.is.fi/haku/?query=alvar+aallon nojatuoli 42:n. Se on fantastinen. Arvostan hyvin paljon Alvar Aaltoa. Minulla on paljon Aallon huonekaluja kotona.

Mitä suomalaista design-tuotetta et ymmärrä?

– Vaikea sanoa. Ihailen ja kunnioitan suomalaista suunnittelua, mutta henkilökohtaisesti se on minulle joskus liian yksinkertaista, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Mikä on lempiesineesi Alessin uudemmista tuotteista?

– Yksi lempiesineistäni on luultavasti erikoisversio korkkiruuvista Sandro M. Sen on suunnitellut hyvä ystäväni ja mentorini Alessandro Mendini https://www.is.fi/haku/?query=alessandro+mendini jo vuosia sitten. Tänä vuonna on myös Hollannissa sijaitsevan Groningerin museon juhlavuosi. Mendini on yksi museon suunnittelijoista. Juhlavuotta varten on suunniteltu erikoisversio Sandro M. -korkkiruuvista.– Valitettavasti Mendini menehtyi joitakin vuosia sitten. Hän oli hyvin tärkeä ihminen minulle.

Miltä Alessin tulevaisuus näyttää?

– Alessi täyttää sata vuotta vuonna 2021. Olemme valmistelemassa erityisiä yllätyksiä tälle vuodelle. Lisäksi toiveeni on laajentaa Alessia myös huonekalujen ja valaisimien puolelle.– Toinen toiveeni on kehittää museotamme. Meillä on kiva museo, mutta se on tällä hetkellä tehdasrakennuksessa. Haluaisin avata Alessi-museon toiseen paikkaan.