Asuminen

5 pikkukämppää, joissa vähäinen tila on käytetty tehokkaasti hyödyksi

Keittiösaareke ja säilytystilat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Parvi luo toimivuutta









Avokeittiö ja huonekorkeus













Vaaleat sävyt ja isot ikkunat













Keittiö parven alla