Tunnista selvät merkit, jotka kertovat huonosta ilmanvaihdosta: ”Huonolle sisäilmalle on aina jokin syy”

”Suihkun jälkeen poistoilma pitäisi kääntää puoleksi tunniksi kovemmalle”

”Ilmanvaihdon ongelmiin puututaan laiskasti”

Nämä ongelmat herättävät remonttihalun