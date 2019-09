Asuminen

Ääni paljastaa, ettei pakastimessasi ole kaikki kunnossa

1. Säädä pakastimen lämpötila -18 ja -20 asteen välille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Vertaile kaupassa pakastimien energiatodistuksia

3. Muista sulattaa pakastin – tai osta pakastin, jossa on automaattisulatus





4. Tarkkaile pakastimen ääntä

5. Vie viallinen pakastin kierrätykseen