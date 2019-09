Asuminen

Jaanan 140 muumimukia saivat arvoisensa ”alttarin” – vaikuttava näky vangitsee katseen

Harrastus alkoi vuonna 2008

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Muumeille vitriini ja valot









Keräily alkoi tilaajalahjasta





Ajattomuus ja kotimaisuus kiehtovat





Keräilyosuus paras osuus





”Pelotti, milloin ne tulevat ryminällä alas”





Lempimukeista nautitaan joka päivä

Muumibuumi on pitänyt sinnikkäästi pintansa, ja oikeastaan sen voisi katsoa vain kasvavan vuosi vuodelta.Suvereeni hitti ovat olleet etenkin muumimukit, joista hörpitään kahvia joka aamu – tai sitten aarteet pidetään visusti tallessa.Nyt neljä suomalaista kertoo, kuinka luovasti ja tyylikkäästi muumimukeja voi säilyttää, jotta keräilyharvinaisuudet saavat arvoisensa paikan kodin sisustuksessa. Kenen ratkaisu on oma suosikkisi?kotiin ensimmäiset muumimukit, Rakkaus sekä Pikku Myy liukumäessä, saapuivat vuonna 2004, kun tyttäret saivat sellaiset lahjaksi kummitädiltään.– Mukien sisällä oli pienet Muumi-aiheiset pipot, nainen muistelee.Henkilökohtainen keräilyharrastus lähti käyntiin kuitenkin vasta vuonna 2008, kun Jaana sai itse Muumimamma-mukin syntymäpäivien kunniaksi.– Alkuun keräilin vain mukeja, jotka olivat mielestäni nättejä ja silmää miellyttäviä. Kaikki mukit olivat tuolloin normaalissa arkikäytössä.Parin vuoden jälkeen keräilyinnostus kasvoi kasvamistaan, ja kokoelma alkoi karttua. Tuotannossa olevien mukien lisäksi Jaana alkoi keräillä myös tuotannosta poistuneita mukeja.Nyttemmin mukeja on kertynyt yhteensä noin 130–140 kappaletta. Osa niistä on arkikäytössä, mutta harvinaisemmat sekä tuotannosta jo poistuneet mukit pelkästään vitriinissä.– Myös mukit, joilla on tunnearvoa, ovat vain säilytyksessä eivätkä käytössä.Vähän aikaa sitten Jaanan mies jopa rakensi mukeille vitriiniin hyllyköt sekä valot, jotta mukit saisi kauniisti esille. Mukien välissä hän pitää muovikansia, jotta ne voivat olla päällekkäin.– Sen lisäksi jouduin itse asiassa ostamaan uuden vitriinin hetki sitten, kun toinen alkoi olla jo niin täysi!Pääsääntöisesti Jaana keräilee vain mukeja, mutta myös jonkin verran Tove Janssonin muumihahmojen inspiroimia kulhoja, lautasia sekä aterimia.muumibuumi puolestaan sai alkunsa, kun aikakauslehdessä oli tilaajalahjana viisi kappaletta mukeja.– Siitä se sitten lähti. Ostin lisää mukeja aika nopealla tahdilla, kunnes oli hankittu kaikki kaupasta saatavat. Tämän jälkeen siirryin nettikauppoihin etsimään vanhempaa tuotantoa.Tällä hetkellä Sannalla on arviolta kahdeksankymmentä erilaista muumimukia.– Vanhat ysärimukit säilytän vitriinissä, johon on kertynyt myös uudempia.Hän kertoo jonottaneensa ja valvoneensa yhden kokonaisen yön, kun Muuminpäivä-mukien rajoitettu erä saapui kauppoihin.– Sain sen ostoskoriin ja maksuvaiheeseen, jolloin sivusto kaatui. Jäin ilman mukia, mutta ostin sen sitten satasella kirppikseltä. Pieniä uhrauksia on siis joutunut tekemään. Kalleimmasta mukista olen maksanut ehkä parisataa euroa.Luovan säilytystavan muumimukeille keksi Sannan mies.– Hän kyllästyi siihen, että kaapit olivat täynnä mukeja, joita ei saanut käyttää. Mies ei ihan ymmärrä harrastuksen perään, mutta on toki joskus auttanut saamaan jonkun mukin nettikaupasta, nainen sanoo.Pian seinätelineitä täytyisi laajentaa, koska Sannan haaveena on saada mukit aikajärjestykseen saunan pukuhuoneen seinälle.– Mukeissa minua kiehtoi aluksi niiden ajattomuus ja kotimaisuus. Mukit ovat myös kauniita.Muumimukeja ei Sannan kodissa arkikäytössä juuri näe. Kaksi kertaa osasta on tosin juotu juhlakahvit.– Joitakin suosikkimukeja on kaksi kappaletta, joista toiset ovat käytössä myös arkena.– Kun tuotanto siirtyi ulkomaille, olin muuten pari vuotta ostamatta mukeja. Pian kuitenkin taivuin taas keräämään kaikki uudet mukit!on keräillyt mukeja kunnolla kolmisen vuotta, vaikka ensimmäiset mukinsa hän saikin jo ala-asteella.– Kun muutin omilleni, alettiin kämppiksen kanssa keräillä näitä. Mukeja on nyt 35 ja kannuja muutama kappale.Mukit ovat esillä Tuulin olohuoneessa hyllyllä, koska muualla ei olisi edes tilaa niille.– Joitain mukeja olen toisinaan käyttänyt, mutta tällä hetkellä ne ovat vain ihailtavana. Eniten muumimukeissa kiehtookin juuri se keräilyosuus: että saa odottaa uutta mukia ja olla innoissaan siitä, kun se tulee.Ensimmäiset mukit ovat peräisin anopilta vuodelta 2005, muistelee– Hän osti aina lahjaksi uusia, ja nykyään nimenomaan anopin kanssa jutellaan uusista mukeista ja etsitään vanhoja, jos löytyisi sellainen, mitä ei toisella ole.Yhteensä Maaritille on kertynyt 106 mukia, joista erilaisia mukeja on 76 kappaletta. Loput ovat tuplakappaleita, joita on ostettu vahingossa tai lahjaksi.Alkuun mukeja pidettiin keittiön kaapissa lasihyllyllä.– Koska usein pelotti, milloin ne tulevat ryminällä alas, ostin Facebook-kirppikseltä vitriinin, jossa on puuhyllyt. Mieheni askarteli mukeille ”portaat”, joten kaikki pääsevät nyt näkyville.Osa mukeista on myös kovassa käytössä Maaritin taloudessa.– Juon päivittäin kahvia joko Alkuperää kunnioittaen -mukista tai uudesta Nuku hyvin -mukista. Ne ovat on mielestäni kauneimmat mukit, ja haluan nauttia niistä joka päivä, hän perustelee.Vitriinissä on toki säilössä samanlaiset mukit jälkipolvia varten. Muutoinkin perheessä on jaettu erilleen niin sanotut käyttö- ja näyttömukit.– Lapset ovat nauraneet, että saavat äidiltä perinnöksi vain posliinia, Maarit paljastaa.Muumimukeissa Maaritia kiehtovat Toven tarinat ja tietynlainen lapsenomaisuus.– Omat lapseni ovat kasvaneet muumien tv-sarjan aikaan, joten koko perheelle ne ovat olleet tuttuja. Vaikka mukit tehdään ulkomailla, suomalaisuus on kuitenkin niissä läsnä.