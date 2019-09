Asuminen

10 työtä, jotka tulisi tehdä mökillä syksyn aikana – mökkitalkkari Lassi neuvoo

Jätä peruslämpö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Huolehdi ilmanvaihdosta

Tyhjennä putket

Siivoa keittiötilat ja sauna

Siirrä irtotavara syrjään

Kattojen puhdistaminen

Moni päättää mökkikauden syyskuussa. Kun vapaa-ajanpaikka jää pitkäksi aikaa ilman asukkaita, on se tarpeen huolehtia kuntoon sekä sisältä että ulkoa.Kysyimme mökkitalkkarina toimivalta Lassi Laaksoselta https://www.is.fi/haku/?query=lassi+laaksoselta , mitkä työt on hyvä hoitaa kesäasunnolla syksyllä.Saariston mökkitalkkari -yrityksen puuhamies kokosi listan mökkeilijöiden avuksi.Mikäli mökille jätetään peruslämpö, on sopiva lämpötila kymmenen astetta.– Alhaisempi lämpötila saattaa aiheuttaa kosteuden kondensoitumista, Laaksonen muistuttaa.Jos vapaa-ajanasunto jää kylmilleen, vie jäätyviä nesteitä sisältävät astiat ja pullot pois. Näin ehkäiset mahdollisen vesivaurion.Huolehdi ilmanvaihdosta jättämällä kylmilleen jätettävässä rakennuksessa ilmanvaihtoventtiilit auki tai aukaisemalla piippujen pellit.– Jos mökissä on peruslämpö, jätä ilmanvaihto pienimmälle asennolle ja laita mahdollinen lämmöntalteenotto päälle.Kylmilleen jätettävistä kiinteistöissä on tarpeen tyhjentää painevesijärjestelmien kesävesiputkistot, Laaksonen vinkkaa.Kun putket ovat tyhjät, jätä hanat osittain auki. Näin mahdollinen putkistoihin jäänyt kosteus pääsee pois.Siivoa syksyllä vähintään keittiötilat ja sauna, jotta lika ei turhaan pinty talven aikana.– Mikäli jääkaappi tai pakastin jää talven ajaksi päälle, muista imuroida laitteen takaosa. Näin varmistat sen toimimisen talven aikana. Laaksonen sanoo.Käännä vene talven ajaksi ympäri, jos mahdollista. Siirrä mahdollisuuksien mukaan jäiden tieltä myös kevytponttonilaituri ja uimarappuset.Myös lähellä rantaa olevat tavarat kannattaa siirtää pois rannalta niin kauaksi, että alkutalven nouseva vesi ei varmasti yllä niihin.– Muista myös pihakalusteet, jotka kannattaa viedä kuivaan paikkaan, mieluiten varastoon tai katoksen alle. Mikäli pihakalusteet peittää peitteellä, varmista hyvä ilmanvaihto, etteivät kalusteet homehdu, Laaksonen kertoo.Kiinteistöjen rännien puhdistaminen kannattaa jättää loppusyksyyn, kun lehdet ovat varisseet puista. Näin mahdolliset tukkeumat on helppo poistaa ja vesi pääsee katolta alas.– Mikäli rännien alla on sadevesien keräystynnyri, tulisi se talvikauden ajaksi poistaa paikoiltaan. Näin vesi ei loisku syksyn sateiden aikana tynnyristä talon perustuksille, Laaksonen muistuttaa.

Asenna piippuhattu

Arvotavarat turvaan

Muista naapuriapu

Huolla koneet

Asenna mökin tai saunan piippuun piippuhattu. Se ehkäisee sadeveden ja lumen kulkeutumista sisälle piippuun.– Jos asennat itse jonkun levyn piipun päälle, huolehdi ilmanvaihdosta.Varkauksien varalta mökkejä suojataan erilaisin lukitusjärjestelmin, mutta Lassi Laaksonen suosittelee lukkojen sijaan naapuriapua ja avoimuutta.– Kaikki ne rakennukset, joissa on jotakin vietävää, on tietysti lukittava, mutta turhaan ei kannata lukita rakennuksia, joissa ei ole mitään vietävää.Kun arvotavarat vie mökiltä muualle, kannattaa verhot jättää auki.– Näin varkaat näkevät sisälle ja huomaavat, ettei siellä ole mitään ihmeellistä vietävää.Verhot kannattaa sen sijaan pitää kiinni suoraan etelään tai lounaaseen päin olevissa ikkunoissa. Näin sisätilat eivät haalistu kevätauringossa.Varmista mökin kunto talven aikana. Pyydä siis mökkitalkkaria tai paikallista asukasta käymään tarkastuskäynneillä vaikkapa kuukauden välein.– Varkauksiin, eläintuhoihin, puiden kaatumisiin tai luonnonilmiöihin ei voi varautua kokonaan etukäteen, Laaksonen muistuttaa.Kovalla käytöllä ollut ruohonleikkuri ja perämoottori kannattaa huoltaa syksyllä. Puhdista ja vaihda öljyt ruohonleikkuriin ja varmista laitteiden toimivuus.