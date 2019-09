Asuminen

Ethän koskaan toimi näin pyykinpesukoneesi kanssa – asiantuntija kertoo, mitkä ovat virheistä vaarallisimmat

Vaarallisimmat virheet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Älä jätä pyykkiä peseytymään yksin!

Mieti koneen paikka tarkasti

Ei suihkuun samaan aikaan