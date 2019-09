Asuminen

Kaveri päätti säästää ja remontoida mökkiin sähköt itse – pari vuotta myöhemmin odotti järkytys

Hinta säästyi, selkä ei

Perintömökki paloi kivijalkaa myöten

Tyhjiä kaljapulloja seinien sisältä

”Tuloksena keittiö täynnä vaahtoa ja tiskikone p*skana”

Hiekat Porista asti

”Se siitä säästöstä”

Listojen irti repiminen ”helvetillistä hommaa”

Koko perheellä pyllyt mustana

Seinäpeili kiinni sinitarralla

”Nauratti”