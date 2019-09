Asuminen

Kuluneen lakanan kolme eri käyttötarkoitusta ja muut vinkit – näin suomalaiset säästävät

Leikkaa tuubit ja pullot kahtia

Vaihda kertakäyttöhöylä

Laita säästölipas päälle

Lakanasta on moneksi





Lopeta turha huuhtelu

Lopeta lehtien tilaus

”En raaski ostaa normihintaista enää”

Laita tavara kiertoon

Tuoretta halvalla

Kesäloman jälkeen raha on tiukalla itse kullakin.Kodin Kuvalehti kertoi eilen kuusi äärimmäistä arjen säästökeinoa, joilla rahaa jää sivuun kuin huomaamatta. Vinkkien joukossa oli muun muassa astianpesukonetabletin puolittaminen ja oman salaatin kasvattaminen.Ilta-Sanomien lukijat innostuivat kertomaan samalla omat säästövinkkinsä. Näyttää siltä, että säästämisessä lopulta vain taivas on rajana.– Voiteiden pumppupulloihin jää puolet sisällöstä. Leikkaa muovipullo poikki ja näet, että sisällä on tosiaankin vielä noin puolet jäljellä. Pumppupullot ovat tuotteen hukka. Useimmat tuubit toimivat samoin. Tavaraa ei saa ulos kuin vähän ja kallis aine nakataan roskiin, Harmaa tarkastaja kertoo.– Kalliit kertakäyttöpartahöylät ja moniteräkasetit voi korvata ”vanhanajan” kaksoisterähöylillä, joihin voi netistä saada parisataa terää kympillä. Riittävät pariksi vuodeksi. Laadukas höylä maksaa alkuinvestointina parikymppiä, mutta on käytännössä ikuinen, nimimerkki Stadilainen kertoo.– Laita verkkopankissa säästölipas päälle. Itselläni menee viisi euroa säästölipas-tilille joka kerta, kun maksan kortilla. Joka kuukausi menee useampi satanen säästöön ihan huomaamatta, nimimerkki Hyvä tsydeemi kommentoi.– Minulla meni sänkylakana keskeltä puhki, kun oli kangas kulunut niin ohueksi ja heikoksi. Sain reunoilta leikattua vielä hyvää kangasta neljään tyynyliinaan. Sitten kun ne menevät puhki, taitaa mennä vielä jonkinlaisiksi räteiksi kaikenlaiseen autonruuvailuun, Jake kirjoittaa.– Tiskien osalta säästöä tulee sillä, että lopettaa turhan astioiden esihuuhtelun hanan alla. Tähteet kaavitaan astioista kompostiin, astiat koneeseen ja luukku kiinni. Säilyy hyvin vuorokauden tai pidempäänkin koneen täyttymistä odotellessa, mutta jos teet esihuuhtelun ja jätät koneen luukun raolleen, kuivuu astioihin jäänyt lika kiinni niin, ettei välttämättä tule puhdasta sillä säästömarketin halvimmalla pesuaineella. Tiskikone käyntiin vasta kun se on täynnä, siitä sitä säästöä syntyy, nimimerkki Maksimipituus 25 merkkiä muistuttaa.Näin säästövinkkinsä esittelee nimimerkki Salli:– Pakastin täynnä -50% ruokaa, itse poimitut marjat ja sienet. Onpa halpaa. Ei meinaa raaskia enää normihintaista ruokaa ostaa ollenkaan, Elämä on -nimimerkki kirjoittaa.– Ammattinsa puolesta paljon ulkomailla matkustava sukulaiseni tuo minulla aina hotellien saippuat ja muut tökötit. Saan myös tuoreimmat muotilehdet, jotka laitan kiertoon. Leikkaan itse hiukseni, pyöräilen vanhalla pyörälläni alle kymmenen kilometrin matkat, kasvatan yrtit ja marjat itse maalla, syön mahdollisimman jalostamatonta ruokaa, värjäilen tukkani luonnon hennalla, kerään tyhjät tölkit ja pullot, käyn lähes aina vain ilmaisissa konserteissa ja muissa pippaloissa. Säästän koska voin (hyvin), nimimerkki Urat kertoo.– Keväällä ostettu persilja, minttu ja timjami tuottavat vieläkin. Taidan pakastaa ne ennen kuin halla vie, nimimerkki Tuoretta halvalla kertoo.