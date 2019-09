Roosa, 24, tienasi kirppiksillä yli 1400 euroa kuukauden aikana – nyt hän kertoo, mikä menee kaupaksi ja mikä ei

Asuminen

Roosa, 24, tienasi kirppiksillä yli 1400 euroa kuukauden aikana – nyt hän kertoo, mikä menee kaupaksi ja mikä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kaikki käytettynä





https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/roosa-24-tienasi-yli-1400-euroa-kirppiksilla-ja-kertoo-nyt?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset