Asuminen

Näillä alueilla pääkaupunkiseudulla asunnot menevät nyt nopeimmin kaupaksi – löydätkö omasi listalta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kehittynyt Myllypuro nousussa





Näistä paikoista hankitaan perheasuntoja

Itäinen kantakaupunki suosittu





Van muutama kaupunkialue kasvaa