Mies jätti ikimuistoisen heippalapun naapureilleen ja muutti pois: "Aiomme pelata Kimbleä ja rietastella"

Kerroimme viime viikolla heippalapuista, jotka olivat jääneet suomalaisten mieleen ikimuistoisesti.Aihe puhutti, ja saimme lisää tarinoita asukkailta, joiden yhteiselo naapureiden tai autoilijoiden kanssa ei ollut sujunut ongelmitta.Hanna kertoo heippalapusta, jonka nuori vuokralainen jätti taloyhtiön rappukäytävään läksiäisjuhlapäivänään.– Vanhempi väki talossamme on tainnut valittaa aikaisemmista juhlista, joita hän on pitänyt, Hanna arvelee.Nuoren miehen hyvästit olivat varsin värikkäät.”Muutan pois kuun loputtua ja pidän tänään läksiäiset itselleni (koska olen omahyväinen) noin kello 17–22. Aiomme nauttia etanoliliuoksia, pelata Kimbleä ja rietastella.Vieraani saapuvat helikoptereilla, limusiineilla ja rahtilaivoilla, mutta kuljettajia on opastettu huomioimaan teidät, autonne ja parkkiruutunne.Toivon taas, että mahdollisissa asumisviihtyvyysongelmissa kävisitte huomauttamassa ovellani, näin säästämme talon asukkaiden sekä virkavallan aikaa ja vaivaa.”Raija puolestaan kertoo tapauksesta, joka sattui hänelle ajovirheen myötä.– Olin ajamassa Siljan parkkipaikalle huomaamatta liikenneympyrää. Ajoin siis vasemman kautta kun siitä oli suora yhteys parkkipaikalle. Kun hain matkalippua, ratikkakuski kävi laittamassa oheisen opastuksen autoni tuulilasiin. Huvitti, mutta aiheestahan tuo huomautti. Jälkeenpäin mietin, että joutuiko kyydissä olleet ihmiset odottamaan tuon lapun viemistä autooni, vai päättyikö hänellä tuolloin ajovuoro.”Kiva kun lempi leiskuu, mutta voisiko kumppania rakastaa hieman hiljempaa kerrostalossa, jossa äänet kuuluvat kiusallisen hyvin”, opastetaan Eijan taloyhtiön rappuun jätetyssä lapussa.Susanna kertoo jättäneensä heippalapun naapurinsa postilaatikkoon, kun naapurin koira haukkui ja häiritsi muita ulvonnallaan. Kirje oli Susannan mukaan kohtelias, eikä siinä moitittu ketään.Kirjeeseen tulikin vastaus seuraavana päivänä. Mies vaikutti aggressiiviselta, joten Susanna kertoo, ettei häntä huvittanut lähteä katsomaan, mihin keskustelu olisi johtanut.”Hei runkkari, et laittanut asunnon numeroa tai nimeäsi. Tule käymään oven takana. Jos koira häiritsee, jutellaan”, lapussa uhottiin.Toisinaan heippalappuja jätetään myös täysin aiheetta. Näin kävi kerrostalossa asuvalle naiselle, joka kokee tulleensa syytetyksi täysin syyttä.”Onko teillä hyväkin syy puskea sitä pölyä ulos sieltä kämpästä pitkin yötä? Täällä alakerran asunnossa ei voi olla silmät kiinni yöaikaan sen pölyn takia (silmiä kirvelee/kurkku kipeä). Sen olisi parempi olla viimeinen kerta, kun sitä teette”, nimimerkki Alakerran asukas uhosi.