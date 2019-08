Asuminen

Mökin pikkuinen kaaoskeittiö sai täysin uuden ilmeen – näin onnistui remontti pieniin tiloihin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Puuhellan tilalle kamina









Näin remontti onnistui









Nyt sen piti tapahtua. Saisin unelmieni mökkikeittiön.Kun hankimme siirtolapuutarhamökin, ei kyökkitiloissa ollut hurraamista – vaan eipä ollut koko mökissäkään.Rappioromantiikka sopii minulle sinänsä, mutta kahteen suuntaan vino lattia oli hankala. Ruokapöytä esimerkiksi oli häiritsevän vinossa. Eniten inhosin muovimattoa, joka jäljitteli puulattiaa, mutta seinien muovipintaiset feikkipuupaneelit tulivat hyvänä kakkosena.Junanvaunumaisessa keittokomerossa kyyhötti puuhella hormikoteloineen ja kaksilevyinen minihella pikkupöydän päällä. Vesi tuli sentään sisään: tiskipöydän virkaa toimitti ikkunan edessä posliinilavuaari. Tiskit piti siis hoitaa pesusoikossa huoneen puolella taikka raahata ulos asti aurinkoon.Kun kannoimme keittiöön vielä jääkaapin, ei sinne muuta mahtunutkaan. Seinäkaappeja ei ollut, pari avohyllyä vain. Astiat olivat kaapissa huoneen puolella.Sitten mökki nostettiin uusille perustuksille, vino lattia purettiin ja laitettiin tilalle uudet lankut. Samalla meni uusiksi koko sisätila.Vihdoinkin! Täynnä onnen odotusta tartuin keittiökaappiesitteisiin.Hymy hyytyi, kun otin käteen myös mittanauhan. Valinnanvaraa ei pohjaratkaisussa olisi.Naapurimökeissä olen nähnyt monta kaunista avokeittiöratkaisua, mutta lomani olisivat pilalla, jos keittiössämme ei ole seiniä. Lapsiperheessä tiskiä tulee eikä kukaan meillä viitsi tiskata heti, joten ne on saatava silmistä.Ja kun koko mökki on piskuinen, ei keittiöön raaski tuhlata kovin montaa neliötä.Keittiön nurkassa tilaa vie 50 x 50 -senttinen hormi koteloineen. Puuhellan tilalle halusimme pienen kaminan. Sen viereen ei voi laittaa kiinteitä kalusteita paloturvallisuussyistä. Ikkuna sanelee loput.Minulla oli siis sisustettavanani kaiken kaikkiaan 170 senttiä eteisen vastaista seinää. Siihen oli saatava tiskipöytä, jääkaappi ja hella. Uunin tarvitsen marjapiirakan takia.Kun jääkaappi on leveydeltään 60 senttiä ja liesi 50 senttiä (huuto.netistä kolmella eurolla!), jää tiskipöydälle tilaa 60 senttiä. Kahta kunnollisen kokoista allasta ei mahdu – tiskit huuhdellaan siis jatkossakin vadissa, jääkaapin päällä.Aiemmin keittiön ilmatilaa veivät vielä eteisessä olevat vintin raput, mutta niitä näppärä remonttimies siirsi hieman. Näin koko seinälle sai yläkaapit. Niihin otin 30-senttiset ovet, jotta ne mahtuvat aukeamaan.Keittiökaappikaupasta tarvitsin siis vain yhden allaskaapin ja kolme yläkaappia: niiden valinnalla ei kauheasti voi unelmia toteuttaa. Vaan eipähän tarvitse pihistellä – vaikka valitsisin ne kalleimmat ovet, ei paljon tunnu!Päädyin valkoisiin mökkiromanttisiin. Päätyseinän halusin siniseksi, jota on muuallakin mökissä.Mallikeittiö paljasti, että moiseen yhdistelmään sopii musta pöytätaso jääkaapin päälle.Ensiksi keittiön hormi rapattiin uudestaan. Kun töitä on muutenkin paljon, emme siirtäneet hormin liitäntää mutta emme myöskään halunneet maksaa satoja euroja ekstraa kaminasta, jossa olisi hormin paikka sivussa. Kamina aukeaa siis hassuun suuntaan.Kaminan eteen sijoitin vanhan tarjoilupöydän, joka palvelee lasku- ja työtilana mutta jonka voi siirtää, kun kaminaa lämmitetään.Hormin viereen laitettiin estämään puuseinän kuumenemista gyproc-levy, joka myös rapattiin ja lakattiin, ettei se mustuisi heti.Kaappiseinä rakennettiin laudasta. Koska puu elää talvipakkasilla, viisaat remonttimieheni varoittivat laittamasta tiskialtaan taakse laattoja: ne voisivat hajota. Seinä maalattiin valkoiseksi ja päälle laitettiin pleksi.Kokeneet rakentajat saivat kaapit paikoilleen yhdessä illassa. Perheeni tuntien olin valinnut työtasoksi laminaatin, johon ei jää läikkiä, vaikka kosteutta ei heti pois pyyhkisikään.Sitten oli tulikokeen aika: ensimmäinen tiskaus.Lämmin vesi kuumeni näpsysti vedenkeittimessä jääkaapin päällä. Huuhteluallas mahtuu hyvin työtasolle pesualtaan viereen.Likaiset astiat kannattaa pinota tarjoilupöydälle. Tiskiin pääsyä ne voivat odotella vadissa tarjoilupöydän alatasolla.Tiskaus, huuhtelu – ja astiat kuivumaan kuivauskaappiin.Eikä tarvinnut levitellä kuivaustelineitä ympäri huushollia!Oi että on ylellistä.