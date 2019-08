Asuminen

Haju paljasti, että isoisän rakennuttamassa kesämökissä oli jotain pielessä – syy löytyi lattian alta

Hajusta





Edellisen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onneksi

Kolmaskin

Remonteilla





































sen tiesi. Jotain on pielessä. Isoisän rakennuttaman pienen kesämökin lattia olisi uusittava.15 vuoden kuluessa taloa on kunnostettu monin paikoin: Ulkolaudoituksia ja eristeitä on uusittu, terassi tehty ja notkahtanut tiilikatto vaihdettu ryhdikkääseen peltiin.Makuukamarin lattia ja seinät oli niin ikään laitettu aiemmin. Mutta perintömökin tuvassa oli ja pysyi outo lahonhaju, ja oli selvää, että sen lähde piileskeli lattian alla.Päätimme siskoni kanssa ryhtyä toimeen. Mukaan talkoisiin tulivat siskon miesystävä sekä rakennustaitoinen mökkinaapuri, jonka tiedot ja taidot olivatkin kultaa kalliimpia. Ilman hänen apuaan olisi homma tyssännyt jo heti alkuun.Lattian purkaminen oli jännittävä vaihe, koska kukaan ei voinut ennalta tietää, mitä pinnan alta vastaan tulee. Löytyisikö mökistä lattiasieni? Vakava homevaurio?Onko lattia kunnostuskelvoton, ja sitä myöten koko talo?pahimmat pelot eivät käyneet toteen. Hometta ei löytynyt, mutta hajun aiheuttaja kylläkin: Lattian alle oli rakennusvaiheessa jätetty kaksi kantoa, joista toinen oli läpeensä laho ja litimärkä.Lisäksi alapohja oli sortunut lattian keskiosasta, ja eristepuru valahtanut maahan. Rikkoutumisen vuoksi matalan tuuletustilan jo ennestään puutteellinen ilmanvaihto oli estynyt.Maahan valunut puru poistettiin, ja kivijalkaan porattiin uusia tuuletusaukkoja.Kannot kaivettiin irti ja kuopat täytettiin soralla. Soraa levitettiin myös kauttaaltaan maapohjan päälle. Samalla päästiin eroon taloa vuosia vaivanneesta hajuhaitasta.yllätys tuli vastaan. Tuvassa olleen tulisijan, vuosikymmenten kuluessa puhki kuluneen Porin Matin alla oli lattiaa vasten vain peltilevy.Ilmeinen palovaara haluttiin ehkäistä valamalla muurin jatkeeksi betonilaatta, jonka päälle asennettiin uusi valurautatakka.on taipumus paisua, ja niin kävi meillekin. Samalla kertaa päätettiin uusia sähkönjakotaulu, asentaa ukkosenjohdatin ja lisätä pistorasioita eri puolille taloa.Tuvan katto ja seinät maalattiin ennen lattian lakkausta. Kaiken kaikkiaan remontti kesti purku-, rakennus- ja sisustusvaiheineen noin kaksi kuukautta.