Asiantuntijan vinkeillä hoidat kompostia oikein: ”Nykyään oleellinen osa fiksua ympäristökäyttäytymistä”

Kompostin hoitaminen on yksinkertaista. Hortonomi Kirsi Tuominen kertoo, kuinka hoidat sitä oikein.

Miksi ylipäätään kompostoimme?

Komposti voi olla pihan perällä sijaitseva, laudoista kyhätty puutarhakomposti tai elintarvikejätteelle tarkoitettu, mahdollisesti lämpöeristetty komposti.Kompostoitavaksi käyvät siis vaikkapa ruoka ja lehdet, joista saamme kompostin avulla käyttökelpoista humusta. Humus on tummaa ja eloperäistä orgaanista ainetta, joka on erittäin hyvää maanparannusainetta.

Miten valita kompostille oikea paikka?

Oli komposti minkälainen tahansa, kannattaa se sijoittaa paikkaan, jonne on helppo ja esteetön pääsy. Pihan taaimmainen nurkka ei siis ole kompostille paras paikka, hortonomi Kirsi Tuominen https://www.is.fi/haku/?query=kirsi+tuominen neuvoo.– Kompostointi on nykyään oleellinen osa fiksua ympäristökäyttäytymistä, joten se on pikemminkin pihan kaunistus kuin kauhistus. Sen voi sijoittaa paraatipaikalle.Kompostin sijoittamisesta voidaan määrätä myös kuntakohtaisesti, sillä siitä ei saa olla haittaa ympäristölle tai terveydelle. Säädökset vaihtelevat, mutta yksi vinkki kannattaa muistaa. Aivan naapurin rajalle kompostia ei kannata laittaa.

Miten komposti täytetään?

Kompostia voi verrata täytekakkuun, joka koostuu vuoroin tiiviistä elintarvikekerroksista ja vuoroin ilmavista kerroksista. Ilmava kerros levitetään ensin viiden sentin korkeudelle kompostin pohjalle. Se voi olla esimerkiksi risuhaketta tai kuoriketta.Jotta komposti toimii oikein, tulee siinä säilyä kuohkeus, kosteus ja ravinteet. Ilmavat ja tiiviit kerrokset vaihtelevat siis koko kompostoinnin ajan.Näin kompostoituminen, eli biojätteen hajoaminen ravinteiksi toimii oikein.

Miten kompostin kuntoa seurataan?

Kompostin kuntoa seurataan nyrkkitestillä. Kompostin tulisi muistuttaa pesusientä niin, että sitä painaessa kompostista tulisi vähän kosteutta.Jos komposti kuivuu liikaa, kastelu vaikkapa maidolla, vahvalla etikkaliemellä, sadevedellä tai jopa virtsalla auttaa.– Kuivumista suurempi ongelma on, että komposti kostuu liikaa. Kosteusongelma uhkaa erityisesti avointa puutarhakompostia. Siksi se kannattaa aina peittää, Tuominen sanoo.

Mitä, jos komposti haisee?

Haiseva komposti kertoo siitä, että ilma ei kierrä kompostissa kunnolla. Silloin kompostin toimintaedellytyksiä tulee parantaa.– Tarkista, onko seosainetta liian vähän tai onko kompostissa liian tiivistä tai märkää. Hyvä tapa saada ilma jälleen kiertämään, on lisätä sinne ilmavaa risuhaketta.Yleissääntö kuuluu: lisää seosainetta kompostiin jokaisen käyttökerran jälkeen, eli kun olet vienyt elintarvikejätettä kompostiin.

Tuleeko kompostia kääntää?

Useasti kuulee, että komposti tulisi kääntää aika ajoin.Kirsi Tuomisen mukaan tälle ei ole tarvetta. Hän ei itse käännä kotikompostiaan lainkaan.– Kompostin hoito on hyvin pitkälle tarkkailua. Jos kompostia käännellään liikaa, sen toiminta­edellytyksiin tulee häiriö. Mikäli komposti toimii hyvin, sitä ei ole mitään tarvetta käännellä.Puutarhakompostin voi kääntää, mutta sitäkään ei kannata tehdä liian usein. Kerran vuodessa riittää.

Mitä elintarvikekompostiin ei saa laittaa?

Elintarvikekompostiin saa laittaa lähes mitä tahansa elintarvikkeita, mutta hitaasti maatuvien banaaninkuorien tai vaikkapa ravunkuorien kanssa kannattaa muistaa seuraava sääntö.– Pienennä ja murskaa ne ennen kompostiin laittamista, Tuominen vinkkaa.Luita ei sovi laittaa kompostiin lainkaan. Niiden maatuminen kestää hyvin pitkään, ja puutarhaan joutuessaan ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita vaikkapa pihalla viihtyville koirille.

Vinkki!

Myös kerrostalossa voi kompostoida. Kokeilunhaluinen voi kokeilla esimerkiksi lierokompostia tai japanilaista bokashia, jossa keittiöjätteet hapatetaan suljetussa astiassa mikrobien avulla.