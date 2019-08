Kotisiivoojat kertovat, kuinka usein kodinkoneet tulisi pestä – suomalaisten kotien sihti ”ehtii näyttää todella ällöttävältä” jo parissa viikossa

Asuminen

Kotisiivoojat kertovat, kuinka usein kodinkoneet tulisi pestä – suomalaisten kotien sihti ”ehtii näyttää todel

1. Pyykinpesukone

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Astianpesukone

3. Mikro

4. Kahvinkeitin

5. Uuni