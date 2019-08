Tältä näyttää Happoradion basistin Jari Motin koti: epäsuomalainen tunnelma, voimakkaita värejä ja jopa miesluola

Asuminen

Tältä näyttää Happoradion basistin Jari Motin koti: epäsuomalainen tunnelma, voimakkaita värejä ja jopa mieslu









Huomattava muutos kahdeksassa vuodessa









Sisustuksen suhteen haluan, että tyyli on oma. Jos joku juttu tulee muotiin, vaihdan.

















Muotijutut eivät kiinnosta