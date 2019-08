Kotisiivooja listaa 4 asiaa, jotka moni suomalainen puhdistaa väärin – yksi saa aikaan turhautuneen huokauksen: ”Härregyyd”

Asuminen

Kotisiivooja listaa 4 asiaa, jotka moni suomalainen puhdistaa väärin – yksi saa aikaan turhautuneen huokauksen

1. Lattiat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Liesituuletin

3. Vessanpönttö

4. Ikkunat

+ Huonot siivousvälineet