Asuminen

Monika kertoo siivousammattilaisen tehokkaimmat tavat, joilla banaanikärpäset karkotetaan keittiöstä

Pese hedelmät heti ja siisti myös seinien roiskeet

Näin teet cocktailin kärpäsille

Hedelmäkorissa ja biojäteastian edessä kuhisee.Banaanikärpäset ovat jokakesäinen riesa, josta moni haluaa eroon.Pieni kullanruskea mahlakärpäslaji on runsaimmillaan loppukesästä, jolloin kärpäsiä etsiytyy ihmisten koteihin.Kysyimme siivousyritys Sivex Oy:n toimitusjohtaja, miten epätoivotuista vieraista pääsee eroon.Põldkiven viesti on selkeä.Tehokkain tapa pitää banaanikärpäset poissa on pitää keittiö siistinä.Vastaiskuun kannattaa ryhtyä heti kauppareissun päätteeksi.– Hedelmien mukana tulee helposti banaanikärpäsiä ja niiden munia. Siksi hedelmät kannattaa pestä vedellä heti kaupasta tullessa, Põldkivi vinkkaa.Keittiötä siivoavan kannattaa viedä roskat ulos vähintään kerran päivässä ja käydä siivousliinalla läpi keittiötasojen lisäksi kodinkoneet ja seinät, joihin jää helposti roiskeita kokkauksen jälkeen.Tiskit tulee tiskata heti ruokailun jälkeen.– Mikäli astianpesukone jää puolityhjäksi, ovi kannattaa sulkea, jotta neste ja ruoantähteet eivät houkuttele banaanikärpäsiä, Põldkivi kertoo.Jos astiat tiskaa käsin, lavuaari tulisi pestä ruokasoodalla vähintään kerran päivässä.Kaikkia hedelmäkärpäsiä ei välttämättä pysty poistamaan, vaikka kodin pitäisi kuinka puhtaana.Monika Põldkivi vinkkaa banaanikärpäscocktailista, jonka voi virittää pöydälle yön ajaksi. Coctailin tarkoitus on kerätä kärpäset lasiin.– Laita lasiin loraus valkoviinietikkaa, tiskiainetta ja vähän vettä. Tarjoa seos banaanikärpäsille, eli laita se paikkaan, jossa kärpäset viihtyvät. Banaanikärpäset uppoavat seokseen. Cocktailin voi uusia parin päivän välein, kun tuoksut laimenevat.