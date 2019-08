Asuminen

Mökkitalkkari Aimo neuvoo: 8 asiaa, jotka tulee tehdä joka mökillä kesän ja syksyn aikana





Katto

Ennen katolle nousua tarkista tikkaiden ja katon kulkusiltojen kunto.

Puhdista katto ja rännit oksista, risuista ja lehdistä.

Tarkista katon kunto silmämääräisesti sisä- ja ulkopuolelta.

Katto ja rännit kannattaa huoltaa sekä keväällä että syksyllä.

Piippu

Tarkista piipun kunto silmämääräisesti.

Varmista, että putkien ja piipun kaulukset ovat paikoillaan ja tiiviisti kiinni alustassaan.

Savupiipulla pitäisi olla hattu. Piipun päälle asetettu vaneri tai pelti ajaa samaa asiaa.

Tarkista samalla myös mökin palo- ja häkävaroittimien kunto ja päivitä sammutusvälineet ajan tasalle.

Mökkisauna





Tarkista saunan puuosien kiinnitykset, kuten kaiteet ja jakkarat, jotka löystyvät normaalin käytön ja lämmönvaihtelun seurauksena.

Saunan pesu

Pese lauteet ja muut puupinnat puun syiden mukaisesti neutraalilla pesuaineella.

Älä käytä klooria, sillä se on höyrystyessään haitallista terveydelle.

Pese saunan seinät alhaalta ylöspäin.

Käytä pehmeää harjaa, joka ei vahingoita lauteiden pintoja.

Huuhtele pesuaine huolellisesti pois ja huuhtele puupinnat lopuksi vielä kylmällä vedellä, jotta puun huokoset sulkeutuvat kunnolla.Tuuleta sauna raikkaaksi ja viimeistele se kuivaksi pitämällä kiuasta hetken aikaa päällä.

Lauteet

Hio loput liat lauteista käsin tai koneella lauteiden molemmilta puolin.

Käsittele hiotut lauteet parafiiniöljyllä. Öljy levitetään pensselillä tai kangasliinalla, mutta aina vain puhtaalle ja kuivalle lauteelle.

Saunan voi ottaa käyttöön, kun öljy on kokonaan imeytynyt puuhun.

Kiuas

Testaa ehjältä vaikuttavien kivien kunto lyömällä niitä vastakkain.

Kivet pestään ja haljenneet kivet jätetään pois.

Lado kivet takaisin ja tarvittaessa lisää uusia kiviä.

Piha

Keväällä pese vene ja tarkista soutuveneen airojen ja tapin kunto.

Käännä vene kesän päätteeksi nurin päin ja vedä laituri tarpeen tullen kuivalle maalle.

Tarkista, että laituri on turvallinen, ennen kuin lasket sen keväällä vesille.

Syyslannoituksella parannat mökkipuutarhan pakkasenkestoa. Samalla voit leikata ylikasvaneista puista ja oksista 5-7 oksaa.

Kaada puut, jotka ovat riskissä kaatua talon päälle. Tarkista ensin kuitenkin luvat puiden kaatamiseen mökkikunnastasi.

Jos ulkona on puuportaita ja kaiteita, niidenkin kunto on hyvä tarkistaa aika ajoin.

Mikäli mökillä tulee vietettyä aikaa vielä myöhään syksyllä, huolehdi myös valaistus kuntoon.





Huussi

Tyhjennä kompostoivan huussin virtsasäiliö ennen talvea ja ulostesäiliö talven jälkeen.

Huussi pitää tyhjentää sitä useammin, mitä enemmän mökillä on kävijöitä. Kahdelle hengelle riittää, että huussin tyhjentää kerran vuodessa.

Kompostoitu aine siirretään huussista vuodeksi välivarastoon, kuten lehtikompostoriin, josta sen voi viedä vuoden päästä vaikka kukkaruukkuun sisälle.

