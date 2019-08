Asuminen

10 asiaa, jotka ärsyttävät suomalaisia asuntoilmoituksissa: ”Välittäjät saisivat hävetä”

1. Lähikuvat pippuripurkista





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Laajakulmakuvat

3. Olematon merinäköala

4. Kuvat, joissa näkyvät asukkaan sotkut

5. Kuvat, jotka eivät kerro riittävästi





6. Todellinen hinta on piilotettu

7. Puutteellinen pohjapiirustus

8. Runollisuus ja epäsuorat sanonnat

9. Etelänpuoleinen piha





10. Sijainnin vääristely