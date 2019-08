Asuminen

Kuinka monta eri liinaa vessan siivoukseen tarvitaan? Asiantuntija kertoo säännöt, jotka jokaisen tulisi osata

Näin siivoat vessan nopeasti:

Levitä puhdistusaine altaaseen ja wc-istuimeen. Anna vaikuttaa. Kostuta siivouspyyhettä sen verran, että saat pyyhittyä tahrat peilistä. Taita liinasta uusi pinta. Pyyhi valokatkaisija, ovenkahva ja sen ympäristö. Taita liinasta puhdas pinta. Harjaa hana ja allas. Tiskiharja sopii hyväksi perusharjaksi. Kuivaa hana ja allas siivouspyyhkeellä. Taita liinasta uusi pinta. Harjaa wc-istuin wc-harjalla ja vedä wc. Aloita siivousliinalla pyyhkiminen wc:n vetonupista ja etene ylhäältä alas. Kansi on tässä vaiheessa vielä kiinni. Taita liinasta puhdas pinta. Nosta kansi ja pyyhi liinalla sekä kansi sisäpuolelta ja istuinrengas. Taita liinasta puhdas pinta. Pyyhi vielä istuimen jalka. Imuroi lattia tarvittaessa ja pyyhi se kostealla.