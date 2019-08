”Kuusihenkinen perheemme nukkui lautakojussa siskonpedissä” – näin syntyi Arton upea kesäparatiisi Tammisaaressa

Asuminen

”Kuusihenkinen perheemme nukkui lautakojussa siskonpedissä” – näin syntyi Arton upea kesäparatiisi Tammisaares









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Rakentaminen ei ollut helppo projekti





Saaristomökistä tuli kesäparatiisi





Aikaa vietetään lähes aina ulkona





Saari on henkireikä