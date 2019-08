Asuminen

Mökki-idylli 5 minuuttia kaupungista – kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö esittelee oman saarensa keskellä Helsinkiä

Katso videolta miltä näyttää Leppäluoto ja Kimmo Pyykön mökki





“Näyttää kuin Fortumin torni kasvaisi saarella”









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





“Täällä ei televisio häiritse”