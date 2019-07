Sanna teki roskalavalta uskomattoman löydön – asiantuntija läväyttää tiskiin 1700-luvulta olevan ensipainoksen arvon

Asuminen

Sanna teki roskalavalta uskomattoman löydön – asiantuntija läväyttää tiskiin 1700-luvulta olevan ensipainoksen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalliskirjasto: Aitoudesta ei epäilystä





Bibliofiilinen harvinaisuus





”Onnittelut löytäjälle”

Monet heittävät pois arvokasta